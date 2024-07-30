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AH股新聞

30/07/2024 08:36

【大國博弈】習近平晤梅洛尼，稱願探討電動車、ＡＩ等領域合作

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國國家主席習近平昨日（２９日）在北京會見意大利總理梅
洛尼。習近平表示，中方願同意方推動經貿投資、工業製造、科技創新、第三方市場等傳統合作
優化升級，探討電動汽車、人工智能等新興領域合作。中方歡迎意大利企業來華投資，願進口更
多意大利優質產品，希望意方同樣為中國企業赴意發展提供公平、透明、安全、非歧視的營商環
境。中方支持意方舉辦２０２６年冬奧會，希望意方為中國公民赴意提供簽證便利措施。
　　習近平強調，中國堅持走和平發展道路，從不追求霸權，願同各國分享發展機遇，希望意方
理解和支持中國發展理念，為推動中歐加強對話合作、促進中歐關係積極穩定發展發揮建設性作
用。
　　中國和意大利官員日前在華共同簽署工業、教育、環境保護、地理標誌、食品安全等多項雙
邊合作文件。
　
＊習近平：兩國要推動中意關係行穩致遠＊
　
　　習近平又指出，中國和意大利分處古絲綢之路兩端，兩國要秉持和弘揚絲路精神，推動中意
關係行穩致遠。儘管當前國際形勢持續深刻演變，但中方重視和發展好中意關係的意願、合作共
贏的本質，以至兩國人民友好情誼等，都沒有改變。
　　中方通稿引述梅洛尼表示，意方高度重視中國的國際地位和作用，堅持奉行「一個中國」政
策，希望同中方加強對話合作，挖掘更多潛力，深化兩國經貿投資、電動汽車、人工智能等領域
合作，密切人文交流。意方反對脫勾斷鏈和保護主義，願為推動歐盟同中國關係走深走實發揮積
極作用。（ｒｙ）

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