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AH股新聞

30/07/2024 10:26

《中國要聞》財政部：深化財稅改革，研究適應新業態的稅收制度

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國財政部昨召開專題會議，深入學習貫徹黨的二十屆三中全
會精神，財政部長藍佛安出席會議並講話。會議要求，堅定不移把深化財稅體制改革向縱深推進
，要聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，圍繞推動高質量發展這個首要任務，著眼完善宏觀
調控制度體系，堅持以人民為中心，全面推進建設美麗中國等五個方面，全力貫徹落實全會決策
部署。
　
＊要健全預算制度、稅收制度＊
　
　　會議要求，健全預算制度，大力推進財政科學管理，提升系統化、精細化、標準化、法治化
水平。收入上要加強財政資源統籌，支出上要深化零基預算改革，管理上要更加突出績效導向，
強化國家重大戰略任務和基本民生財力保障，把寶貴的財政資金用在發展緊要處、民生急需上。
　　另外，要健全稅收制度，優化稅制結構，促進高質量發展、社會公平、市場統一。研究同新
業態相適應的稅收制度，規範稅收優惠政策，完善對重點領域和關鍵環節支持機制，規範經營所
得、資本所得、財產所得稅收政策，實行勞動性所得統一徵稅，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣
鏈條，深化稅收徵管改革。
　
＊建立協調均衡的中央和地方財政關係＊
　
　　會議要求，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係，增加地方自主財力
，更好調動兩個積極性。
　　會議指出，要加強組織領導，構建上下協同、條塊結合、精準高效的改革工作格局。要堅持
聯動發力，廣泛聽取各方面意見和建議。要堅持整體推進，加強改革舉措的協調配套，增強改革
取向的一致性。各級財政部門要全力以赴抓好全會《決定》各項部署落實。（ｒｙ）

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