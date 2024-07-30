《中國要聞》財政部：深化財稅改革，研究適應新業態的稅收制度

《經濟通通訊社３０日專訊》中國財政部昨召開專題會議，深入學習貫徹黨的二十屆三中全

會精神，財政部長藍佛安出席會議並講話。會議要求，堅定不移把深化財稅體制改革向縱深推進

，要聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，圍繞推動高質量發展這個首要任務，著眼完善宏觀

調控制度體系，堅持以人民為中心，全面推進建設美麗中國等五個方面，全力貫徹落實全會決策

部署。



＊要健全預算制度、稅收制度＊



會議要求，健全預算制度，大力推進財政科學管理，提升系統化、精細化、標準化、法治化

水平。收入上要加強財政資源統籌，支出上要深化零基預算改革，管理上要更加突出績效導向，

強化國家重大戰略任務和基本民生財力保障，把寶貴的財政資金用在發展緊要處、民生急需上。

另外，要健全稅收制度，優化稅制結構，促進高質量發展、社會公平、市場統一。研究同新

業態相適應的稅收制度，規範稅收優惠政策，完善對重點領域和關鍵環節支持機制，規範經營所

得、資本所得、財產所得稅收政策，實行勞動性所得統一徵稅，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣

鏈條，深化稅收徵管改革。



＊建立協調均衡的中央和地方財政關係＊



會議要求，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係，增加地方自主財力

，更好調動兩個積極性。

會議指出，要加強組織領導，構建上下協同、條塊結合、精準高效的改革工作格局。要堅持

聯動發力，廣泛聽取各方面意見和建議。要堅持整體推進，加強改革舉措的協調配套，增強改革

取向的一致性。各級財政部門要全力以赴抓好全會《決定》各項部署落實。（ｒｙ）

