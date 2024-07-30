  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

30/07/2024 09:30

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２３％，金融監管機構解讀三中全會

　　《經濟通通訊社３０日專訊》滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２３％，報
２８８５﹒２２點，深成指低開０﹒３８％，創業板指低開０﹒４％，白酒、石油股走低，水務
股造好。
　　中證監及金監總局分別召開年中工作會議，學習三中全會精神。中證監指出，要加強市場風
險綜合研判和應對，提高交易監管的針對性有效性，充分發揮各類經營主體的穩市功能，不斷改
進預期管理；金融監管總局表示，要著力防控重點領域金融風險，穩妥有序防範化解中小金融機
構風險，同時要引導金融機構完善民營企業融資支持政策，支持傳統企業數智改造、綠色改造，
加大消費領域信貸投放。
　　花旗經濟學家余向榮等發表報告，稱中國第二季度經濟成長令人失望，７月經濟活動進一步
走軟，且政策助力有限，將今年中國經濟增長（ＧＤＰ）預測從之前的５％下調至４﹒８％，即
預計中國未能達成其增長５％的官方目標。
　　內媒引述東方金誠首席宏觀分析師王青意見指，綜合考慮未來一段時間的經濟和物價走勢，
判斷四季度政策利率（７天期逆回購利率）仍存在下調空間，屆時將帶動兩個期限品種ＬＰＲ報
價跟進調整。不過人行寬鬆政策受限於人民幣匯率走勢，人民幣中間價今日再貶４８點子，刷新
近八個半月新低。
　　人民銀行今日進行２１６２﹒７億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠５１０﹒３億
元。（ｅｙ）

【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金