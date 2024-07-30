《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２３％，金融監管機構解讀三中全會

《經濟通通訊社３０日專訊》滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２３％，報

２８８５﹒２２點，深成指低開０﹒３８％，創業板指低開０﹒４％，白酒、石油股走低，水務

股造好。

中證監及金監總局分別召開年中工作會議，學習三中全會精神。中證監指出，要加強市場風

險綜合研判和應對，提高交易監管的針對性有效性，充分發揮各類經營主體的穩市功能，不斷改

進預期管理；金融監管總局表示，要著力防控重點領域金融風險，穩妥有序防範化解中小金融機

構風險，同時要引導金融機構完善民營企業融資支持政策，支持傳統企業數智改造、綠色改造，

加大消費領域信貸投放。

花旗經濟學家余向榮等發表報告，稱中國第二季度經濟成長令人失望，７月經濟活動進一步

走軟，且政策助力有限，將今年中國經濟增長（ＧＤＰ）預測從之前的５％下調至４﹒８％，即

預計中國未能達成其增長５％的官方目標。

內媒引述東方金誠首席宏觀分析師王青意見指，綜合考慮未來一段時間的經濟和物價走勢，

判斷四季度政策利率（７天期逆回購利率）仍存在下調空間，屆時將帶動兩個期限品種ＬＰＲ報

價跟進調整。不過人行寬鬆政策受限於人民幣匯率走勢，人民幣中間價今日再貶４８點子，刷新

近八個半月新低。

人民銀行今日進行２１６２﹒７億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠５１０﹒３億

元。（ｅｙ）

