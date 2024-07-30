《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒５％，盤中曾刷逾五個月低

《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股跌浪持續，今早再度低開，資源、白酒、金融股拖累下，

滬綜指盤中一度跌超０﹒９％，低見２８６５﹒１５點，刷新自２月８日以來新低，收市則報

２８７６﹒８７點，下跌０﹒５２％，深市經歷上日震盪後，今日再錄顯著跌幅，深成指跌

０﹒６９％，創業板指跌０﹒４１％，雙雙曾創五個月新低。兩市半日成交３７８３億元人民幣

，較上日（２９日）同時段成交回升３﹒４％。

專家稱第四季有降息空間，人民幣中間價今日再貶４８點子，刷新近八個半月新低，中國

３０年國債收益率今早則下探１個基點至２﹒３６７５％，再創紀錄新低。



＊子品牌ＳＵＶ大減價，比亞迪價跌２﹒５％＊



國際油價疲軟，布蘭特期油跌破８０美元，紐約期油跌穿２００日均線。三桶油Ａ股急挫，

中國海油（滬：６００９３８）瀉４﹒４％，中國石油（滬：６０１８５７）跌３﹒３％，中國

石化（滬：６０００２８）跌３﹒１％。

比亞迪（深：００２５９４）推動汽車減價戰，旗下方程豹官宣降價，豹５ ＳＵＶ車型全

系價格下調５萬元人民幣。內媒引述方程豹直營店銷售人員稱，豹５上半年銷量一般，比亞迪集

團高層調研門店後決定調整價格。比亞迪Ａ股股價跌２﹒５％，其他汽車股同挫，長城汽車

（滬：６０１６３３）瀉３﹒５％，長安汽車（深：０００６２５）走低３％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）跌２﹒８％，賽力斯（滬：６０１１２７）跌２﹒３％，上汽集團

（滬：６００１０４）、廣汽集團（滬：６０１２３８）跌１％。（ｅｙ）

