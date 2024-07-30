《Ａ股行情》滬指收跌０﹒４３％，政治局會議未公布重大提振舉措

《經濟通通訊社３０日報道》中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署

下半年經濟工作。會議通稿基本延續了三中全會對內需、地產和地方化債等領域的政策基調，表

述與上次會議相比提振經濟和穩定風險意味更強，並表示會加強逆周期調節，但未明確出台任何

新的重大舉措以穩定經濟，也沒有給出增量政策的細節和目標。

在會議內容公布前後，僅Ａ場地產股異動拉升，其他板塊缺乏反應，無法帶動滬綜指午後反

升，全日收跌０﹒４３％，報２８７９﹒３點，今早曾見２８６５﹒１５點，繼續刷新２月８日

以來新低。深市昨日重挫後今日繼續跌，深成指跌０﹒５４％，創業板指軟０﹒２９％。

甚至是成交亦無受會議帶動放量，今日全日成交只有５９９５億元（人民幣．下同），連續

第二日低於６０００億元，按日減少２﹒３％。



＊內房股領升穩市＊



政治局會議強調要持續防範化解重點領域風險，要落實好促進房地產市場平穩健康發展的新

政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好

保交房工作，加快構建房地產發展新模式。

Ａ股地產板塊拉升，綠地控股（滬：６００６０６）漲２﹒２％，保利發展

（滬：６０００４８）升１﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）、新湖中寶

（滬：６００２０８）升１﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒９％，招商蛇口

（深：００１９７９）揚０﹒２％。

上海提出要持續加大對集成電路等三大先導產業的支持力度，半導體板塊拉漲，航宇微

（深：３０００５３）升２０％漲停，台基股份（深：３０００４６）升１３﹒４％，富瀚微

（深：３００６１３）升１２％，中晶科技（深：００３０２６）升１０％漲停，富滿微

（深：３００６７１）升９％，賽微微電（滬：６８８３２５）升７﹒６％，偉測科技

（滬：６８８３７２）升６﹒４％。



＊福耀玻璃Ａ升２％，半年盈利增＊



國際油價疲軟，布蘭特期油跌破８０美元，紐約期油跌穿２００日均線。三桶油Ａ股急挫，

中國海油（滬：６００９３８）瀉５﹒２％，中國石油（滬：６０１８５７）跌３﹒９％，中國

石化（滬：６０００２８）跌３﹒４％。

福耀玻璃（滬：６００６６０）公布，截至６月３０日止年度中期純利約３４﹒９９億元，

按年升２３﹒３５％，集團指，營業收入約１８３﹒４億元，升２２％，營業利潤４１﹒３４億

元，升２３％。福耀玻璃Ａ股升２﹒２％，報４５﹒４３元。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３６９﹒３８ －０﹒６３

上證綜合指數 ２８７９﹒３０ －０﹒４３ ２６９４﹒７７

上證Ａ股指數 ３０１８﹒１５ －０﹒４４

深證成份指數 ８４６８﹒５８ －０﹒５４

深圳創業板指數 １６３０﹒９５ －０﹒２９

上證Ｂ股指數 ２３２﹒７８ ＋０﹒２１ １﹒３３

深證Ｂ股指數 １１０６﹒８９ －０﹒５３ ０﹒７８

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