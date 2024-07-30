《中國要聞》工程專家出差亡家屬質疑領導謀害，林草局中南院否認

《經濟通通訊社３０日專訊》國家林業和草原局中南調查規劃院原信息技術處副處長、教授

級高級工程師羅懷斌四年前在西藏山南市洛扎縣出差期間去世，當局通知其家屬死因是高原反應

心臟病發作猝死，然而羅懷斌妻子周美如在網上公開拍片舉報，稱丈夫儀容極度不正常，全身有

顯著外力損傷，懷疑是他殺，申請公安機關立案調查還原真相。

國家林草局中南院在官網刊出聲明，稱湖南省湘雅司法鑑定中心已通報了羅懷斌死亡原因，

指出羅懷斌符合冠狀動脈粥樣硬化性心臟病發作致心源性猝死，鑑定程序合法，鑑定過程規範、

公開透明，鑑定意見客觀公正；當地公安機關依據死亡現場外圍調查、現場勘驗，以及《法醫學

屍表檢驗報告》和《司法鑑定意見書》，排除他殺，依法決定不予立案。

不過羅懷斌家屬對公安機關作出的結論和湖南省湘雅司法鑑定中心的鑑定結論產生質疑，認

為羅懷斌為院領導蓄意謀害，拒絕辦理遺體火化、工傷認定、撫恤政策落實等後事，羅懷斌遺體

至今仍存放在拉薩市西山殯儀館。

該院聲明還稱，為回應家屬質疑，中共長沙市雨花區委政法委在今年５月組織召開情況通報

會，中央紀委國家監委駐自然資源部紀檢監察組會上就羅懷斌家屬舉報有關幹部問題通報調查結

論，稱家屬反映的個別問題屬實，已按規定對相關人員作批評教育等處理，其他問題未發現，予

以了結。

該院最後表示，羅懷斌是「我們的好同事，優秀共產黨員，對事業充滿忠誠和熱愛。他的不

幸去世，不僅是家庭的重大損失，也是我院的重大損失，我們深感悲痛」。該院稱將繼續保持與

家屬溝通，共同處理好羅懷斌後事。（ｅｙ）

