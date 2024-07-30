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AH股新聞

30/07/2024 14:05

【政治局會議】會議：防止地方利用行政、刑事手段干預經濟糾紛

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中共中央政治局７月３０日召開會議，分析研究當前經濟形勢
，部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。中共中央總書記習近平主
持會議。
　　會議強調，要以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險，充分發揮經濟體制改革的牽引作
用，及時推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措；要堅持和落實「兩個毫不動搖」，促進各種
所有制經濟優勢互補、共同發展，完善產權保護、市場准入、破產退出等市場經濟基礎制度，防
止和糾正一些地方利用行政、刑事手段干預經濟糾紛；要弘揚企業家精神，在改革創新和公平競
爭中加快建設更多世界一流企業。
　
＊深入挖掘內需潛力，增強社會信心＊
　
　　會議又提到，下半年改革發展穩定任務很重，要全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三
中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格
局，因地制宜發展新質生產力，著力推動高質量發展，圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改
革，加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，不斷增強新動能新優勢，增強
經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升向好態勢，切實保障和改善民
生，保持社會穩定，堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務。（ｅｙ）
　

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