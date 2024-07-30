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AH股新聞

30/07/2024 17:48

《中國要聞》中證監副主席方星海據報到齡退休，稽查局長李明接捧

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《路透》引述消息人士透露，中國證監會首席檢查官、稽查
局局長李明料將升任中證監副主席，年屆６０、已任中證監副主席近九年的方星海將到齡退休；
此番人事變動已「在走流程」。
　　報道指，中證監、方星海均未有回應置評請求，同時無法聯繫到李明置評。
　　公開信息顯示，５６歲的李明歷任全國中小企業股份轉讓系統總經理，中證監江蘇監管局局
長，中證監上市部主任。去年中證監機構改革後，諸多「部」更名為「司」，部門職能亦有調整
；今年１月，李明以「首席檢查官、稽查局局長」身份見諸報端。
　　方星海生於１９６４年５月，畢業於清華大學經濟管理學院，後公派赴美留學，在美國斯坦
福大學獲經濟學碩士及博士學位後，出任世界銀行華盛頓總部經濟學家。方星海在上世紀９０年
代末回國，在中國建設銀行、中國銀河證券兩家公司短暫歷練後，轉任上海證券交易所總經理助
理、副總經理，之後陸續出任上海市政府金融服務辦公室副主任、主任，中央財經領導小組辦公
室經濟一組巡視員、四局局長。直至２０１５年１０月，在Ａ股遭遇罕見股災後不久，方星海出
任中證監副主席，主要分管國際部和會計部，任上主導制定中國資本市場雙向開放政策，並與外
國金融監管及外資金融機構開展溝通。
　　目前中證監「一正四副」的領導班子包括：主席吳清（５９歲），副主席李超（５８歲）、
方星海（６０歲）、王建軍（５６歲）及陳華平（５５歲）。（ｓｌ）

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