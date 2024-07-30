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AH股新聞

30/07/2024 17:32

《中國要聞》抖音：騙徒冒客服聲稱百萬保障到期要扣費，實則騙財

　　《經濟通通訊社３０日專訊》抖音安全中心表示，近期抖音平台接到舉報，有騙子打電話自
稱「抖音客服」，表示用戶有百萬保障到期，每個月要扣除不菲保費，指導用戶下載第三方軟件
後共享屏幕，幫助其「解除協議」。
　　抖音提醒，這類打著抖音客服名義，以「百萬保障即將到期扣費」、「相關會員服務將扣費
」為由，要用戶下載第三方軟件、添加社交帳號、共享屏幕協助操作的行為，都是典型的詐騙套
路；對方還會發送假冒網站讓用戶登陸、要求提供銀行卡驗證碼進行測試等，騙取到受害人的信
任和關鍵信息，進而操作大額轉帳，導致受害人財產損失。
　　抖音強調，抖音客服不會要求用戶共享屏幕內容，也不會要求用戶操作網銀或支付寶等轉帳
，更不會讓用戶打開第三方ＡＰＰ或者其他網站。如遇以上類似情況，可第一時間報警或向平台
反饋，平台將把相關線索移交公安機關。
　　抖音並指出，抖音支付確實在２０２１年４月起為用戶免費提供一項俗稱「百萬保障」的帳
戶安全保障，相關騙局就是假冒這項「百萬保障」的名義來施行詐騙。抖音強調，「百萬保障」
不收取用戶任何費用，也無需續保，長期有效，用戶的抖音支付（包含零錢、銀行卡、抖音月付
）帳戶如果被他人盜用而產生資金損失，平台承諾按損失金額不限次賠付，每年賠付金額累計最
高１００萬元人民幣。（ｓｌ）

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