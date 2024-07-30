《貿易摩擦》韓國對中國ＰＥＴ樹脂徵臨時反傾銷稅，涉華潤材料等

《經濟通通訊社３０日專訊》韓國企劃財政部今日（３０日）發布公告，決定自即日起對原

產於中國的ＰＥＴ樹脂或聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂徵收為期四個月的臨時反傾銷稅，稅率介乎

６﹒６２％至７﹒８３％，有效期至２０２４年１１月２９日。

韓國貿易委員會於２０２４年１月１２日對原產於中國的ＰＥＴ樹脂或聚對苯二甲酸乙二醇

酯樹脂啟動反傾銷調查，並於５月３０日作出肯定性初裁，建議韓國企劃財政部對涉案企業徵收

臨時反傾銷稅。６月１１日，韓國貿委會將初步調查結果提交給企劃財政部長官。企劃財政部長

決定徵收上述臨時反傾銷稅，以防止調查期間對國內產業造成損害。

臨時反傾銷稅分三檔。其中，對華潤化學材料科技股份有限公司（深：３０１０９０）、珠

海華潤化學材料科技有限公司、華潤化工有限公司的稅率為７﹒８３％；對恒逸石化

（深：０００７０３）子公司海南逸盛石化有限公司、恒逸石化與榮盛石化

（深：００２４９３）合資公司逸盛大化石化有限公司，以及海南逸盛貿易有限公司、海南榮亨

貿易有限公司的稅率為６﹒６２％；對其他公司的稅率為７﹒１２％。（ｓｌ）

