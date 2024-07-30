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AH股新聞

30/07/2024 15:57

《中國房產》雅居樂南京項目六折賣樓，銷售人員稱團購價更低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地社交平台近日有傳雅居樂（０３３８３）位於江蘇南京的
匯港城項目正以六折價格賣樓，每平方米售價直降近１萬元（人民幣．下同）。內媒《中國證券
報．中證金牛座》向樓盤方面求證，獲告知目前價格與開盤價相比，每平方米下降了不止１萬元
，「如果走團購還能更低」。
　　報道引述該樓盤銷售人員指，２０２１年１０月開售時，每平方米價格介乎２﹒８萬元－
２﹒９萬元，而且要搖號才能買到；２０２２年再推售時，價格已降至２﹒２萬－２﹒３萬元。
目前樓價大約在每平方米１﹒６萬元－１﹒７萬元，如果首付比例高，價格還可以更優惠，以團
購方式購買，價格甚至更低。
　
＊華潤置地南京樓盤也打折，分析指房企擬以價換量＊
　
　　此外，《財聯社》報道，不只雅居樂，知名央企華潤置地（０１１０９）在南京的個別樓盤
部分房源近期也在打折，降價力度相當大。其中南京雨花板塊的華潤置地．觀雲潤府項目第１１
棟的房源，以「清幢」方式出售，打７７折。該樓盤售樓人員稱，一些房源確有優惠活動，部分
房源目前售價約為每平方米３﹒２萬元。
　　據房天下數據，華潤置地．觀雲潤府今年５月的售價為每平方米４萬元，按此價粗略估算，
即部分房源目前的折扣力度為八折左右。
　　報道引述業內人士分析，南京出台樓市扶持政策後，市場有一定好轉，但市場情況仍不理想
，因此一些房企在南京開發的部分樓盤大幅降價，很大程度上是在打「價格牌」，以價換量，加
快項目銷售速度。（ｓｌ）

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