《中國房產》雅居樂南京項目六折賣樓，銷售人員稱團購價更低

《經濟通通訊社３０日專訊》內地社交平台近日有傳雅居樂（０３３８３）位於江蘇南京的

匯港城項目正以六折價格賣樓，每平方米售價直降近１萬元（人民幣．下同）。內媒《中國證券

報．中證金牛座》向樓盤方面求證，獲告知目前價格與開盤價相比，每平方米下降了不止１萬元

，「如果走團購還能更低」。

報道引述該樓盤銷售人員指，２０２１年１０月開售時，每平方米價格介乎２﹒８萬元－

２﹒９萬元，而且要搖號才能買到；２０２２年再推售時，價格已降至２﹒２萬－２﹒３萬元。

目前樓價大約在每平方米１﹒６萬元－１﹒７萬元，如果首付比例高，價格還可以更優惠，以團

購方式購買，價格甚至更低。



＊華潤置地南京樓盤也打折，分析指房企擬以價換量＊



此外，《財聯社》報道，不只雅居樂，知名央企華潤置地（０１１０９）在南京的個別樓盤

部分房源近期也在打折，降價力度相當大。其中南京雨花板塊的華潤置地．觀雲潤府項目第１１

棟的房源，以「清幢」方式出售，打７７折。該樓盤售樓人員稱，一些房源確有優惠活動，部分

房源目前售價約為每平方米３﹒２萬元。

據房天下數據，華潤置地．觀雲潤府今年５月的售價為每平方米４萬元，按此價粗略估算，

即部分房源目前的折扣力度為八折左右。

報道引述業內人士分析，南京出台樓市扶持政策後，市場有一定好轉，但市場情況仍不理想

，因此一些房企在南京開發的部分樓盤大幅降價，很大程度上是在打「價格牌」，以價換量，加

快項目銷售速度。（ｓｌ）

