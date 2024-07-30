  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

30/07/2024 15:17

《中國要聞》移民局：外國人經港澳旅行團入境海南１４４小時免簽

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家移民管理局今日公告，自２０２４年７月３０日起，實施
港澳地區外國旅遊團入境海南１４４小時免簽政策。
　　公告指，與中國建交國家的公民持普通護照到香港、澳門後，經在香港、澳門合法註冊的旅
行社組團（２人及以上）入境海南旅遊，可免辦簽證停留不超過１４４小時（符合與中國簽署互
免簽證協定或中國政府其他免簽政策的，可從其規定）。入出境口岸為國家設於海南省的所有對
外開放口岸，須整團入境、出境，活動範圍為海南省行政區域，停留時間自入境次日零時起算。
　
＊移民局：助促進港澳經濟發展＊
　
　　國家移民管理局相關負責人表示，這是局方進一步支持海南全面深化高水平開放、服務保障
海南自由貿易港建設的最新舉措，對推動海南形成開放層次更高、營商環境更優、輻射作用更強
的開放新高地具有重要意義。同時，政策也有利於促進港澳地區經濟發展，推動港澳地區與海南
自由貿易港交流交往，更好融入國家發展大局。
　　下一步，國家移民管理局將不斷優化完善區域性入境免簽政策，持續深入推進移民管理制度
型開放，以更加開放的姿態歡迎外籍人員來華，全力服務促進高水平開放高質量發展。（ｓｌ）

【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金