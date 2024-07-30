《中國要聞》移民局：外國人經港澳旅行團入境海南１４４小時免簽

《經濟通通訊社３０日專訊》國家移民管理局今日公告，自２０２４年７月３０日起，實施

港澳地區外國旅遊團入境海南１４４小時免簽政策。

公告指，與中國建交國家的公民持普通護照到香港、澳門後，經在香港、澳門合法註冊的旅

行社組團（２人及以上）入境海南旅遊，可免辦簽證停留不超過１４４小時（符合與中國簽署互

免簽證協定或中國政府其他免簽政策的，可從其規定）。入出境口岸為國家設於海南省的所有對

外開放口岸，須整團入境、出境，活動範圍為海南省行政區域，停留時間自入境次日零時起算。



＊移民局：助促進港澳經濟發展＊



國家移民管理局相關負責人表示，這是局方進一步支持海南全面深化高水平開放、服務保障

海南自由貿易港建設的最新舉措，對推動海南形成開放層次更高、營商環境更優、輻射作用更強

的開放新高地具有重要意義。同時，政策也有利於促進港澳地區經濟發展，推動港澳地區與海南

自由貿易港交流交往，更好融入國家發展大局。

下一步，國家移民管理局將不斷優化完善區域性入境免簽政策，持續深入推進移民管理制度

型開放，以更加開放的姿態歡迎外籍人員來華，全力服務促進高水平開放高質量發展。（ｓｌ）

