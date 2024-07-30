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AH股新聞

30/07/2024 07:53

《神州民企》福耀玻璃（３６０６）中期盈利３５億人幣，升２３％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）公布，今年半
年度業績快報，截至６月３０日止年度中期純利約３４﹒９９億元（人民幣．下同），升
２３﹒３５％，每股盈利１﹒３４元。至於扣除非經常性損益之純利３６﹒８９億元，升
３２﹒０７％。
　　該集團指，營業收入約１８３﹒４億元，升２２％，營業利潤４１﹒３４億元，升２３％，
加權平均資產收益率１０﹒９％，升１﹒２３個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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