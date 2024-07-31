《駐京專電》習近平：推動邊海空防建設創新，促低空經濟健康發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中共中央政治局７月３０日下午就推進現

代邊海空防建設進行第十六次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時發表重要講話強調

，深化邊海空防重大問題研究，鞏固提升已有改革成果，抓好既定改革任務落實，加強後續改革

籌劃，推動邊海空防建設創新發展。要堅持邊運行、邊改革、邊完善，優化邊海防領導管理體制

，完善跨軍地協調機制，加強相關法制建設，確保邊海防各項工作規範有序、順暢高效。要做好

國家空中交通管理工作，促進低空經濟健康發展。要優化人民防空建設模式，構建現代人民防空

體系。



＊邊海空防建設面臨新的機遇和挑戰＊



習近平強調，當前，世界百年變局加速演進，中國邊海空防內涵和外延發生深刻變化，影響

因素更加錯綜複雜，邊海空防建設面臨新的機遇和挑戰。要堅持系統觀念，強化全局統籌，提高

衛國戍邊整體能力。要協調推進邊海空防建設和沿邊沿海地區經濟社會發展，加強基礎設施互聯

互通和共建共用，打造既能有效維護安全又能有力支撐發展的邊海空防建設格局。要強化科技賦

能，加強邊海空防新型手段和條件建設，構建邊海空防立體智能管控體系。要增進同有關國家睦

鄰友好和務實合作，為邊海空防建設營造良好周邊環境。

