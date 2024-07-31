《駐京專電》李明出任中證監副主席，免去方星海副主席及黨委職務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中證監發布，國務院決定，任命李明為中

證監副主席，免去方星海的中證監副主席職務。中央組織部通知，李明任中證監黨委委員，免去

方星海的中證監黨委委員職務。

《路透》較早時已引述消息指，中證監首席檢查官、稽查局局長李明將升任中證監副主席，

年逾６０歲已任副主席近９年的方星海將到齡退休。



＊李明為中證監首席檢查官、稽查局局長＊



公開信息顯示，５６歲的李明歷任全國中小企業股份轉讓系統總經理，中證監江蘇監管局局

長，中證監上市部主任。中證監首席檢查官、稽查局局長，擁有豐富的稽查執法監管經驗。今年

２月２３日，李明作為中證監首席檢查官、稽查局局長出席記者會，系統闡述了對稽查執法、上

市公司監管，以及操縱市場等違法行為的觀點，在擔任首席檢查官、稽查局局長之前，李明曾任

上市部主任，擁有豐富的上市公司監管經驗。在擔任全國中小企業股份轉讓系統總經理期間，先

後與中證中小投資者服務中心、深圳證券期貨業糾紛調解中心、中國國際經濟貿易仲裁委員會簽

署備忘錄或框架協議，推動中小投資者合法權益的保護工作。



＊６０歲方星海到齡退休＊



方星海生於１９６４年５月，畢業於清華大學經濟管理學院，後公派赴美留學，在美國斯坦

福大學獲經濟學碩士及博士學位後，出任世界銀行華盛頓總部經濟學家。方星海在上世紀９０年

代末回國，在中國建設銀行、中國銀河證券兩家公司短暫歷練後，轉任上海證券交易所總經理助

理、副總經理，之後陸續出任上海市政府金融服務辦公室副主任、主任，中央財經領導小組辦公

室經濟一組巡視員、四局局長。直至２０１５年１０月，在Ａ股遭遇罕見股災後不久，方星海出

任中證監副主席，主要分管國際部和會計部，任上主導制定中國資本市場雙向開放政策，並與外

國金融監管及外資金融機構開展溝通。

目前，官網已經更新了「領導班子」信息，由主席吳清（５９歲）、副主席李超（５８歲）

、副主席王建軍（５６歲）、副主席陳華平（５５歲），副主席李明（５６歲）以及紀檢監察組

組長樊大志共同組成。

