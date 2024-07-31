  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

31/07/2024 08:30

《駐京專電》李明出任中證監副主席，免去方星海副主席及黨委職務

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中證監發布，國務院決定，任命李明為中
證監副主席，免去方星海的中證監副主席職務。中央組織部通知，李明任中證監黨委委員，免去
方星海的中證監黨委委員職務。
　　《路透》較早時已引述消息指，中證監首席檢查官、稽查局局長李明將升任中證監副主席，
年逾６０歲已任副主席近９年的方星海將到齡退休。
　
＊李明為中證監首席檢查官、稽查局局長＊
　
　　公開信息顯示，５６歲的李明歷任全國中小企業股份轉讓系統總經理，中證監江蘇監管局局
長，中證監上市部主任。中證監首席檢查官、稽查局局長，擁有豐富的稽查執法監管經驗。今年
２月２３日，李明作為中證監首席檢查官、稽查局局長出席記者會，系統闡述了對稽查執法、上
市公司監管，以及操縱市場等違法行為的觀點，在擔任首席檢查官、稽查局局長之前，李明曾任
上市部主任，擁有豐富的上市公司監管經驗。在擔任全國中小企業股份轉讓系統總經理期間，先
後與中證中小投資者服務中心、深圳證券期貨業糾紛調解中心、中國國際經濟貿易仲裁委員會簽
署備忘錄或框架協議，推動中小投資者合法權益的保護工作。
　
＊６０歲方星海到齡退休＊
　
　　方星海生於１９６４年５月，畢業於清華大學經濟管理學院，後公派赴美留學，在美國斯坦
福大學獲經濟學碩士及博士學位後，出任世界銀行華盛頓總部經濟學家。方星海在上世紀９０年
代末回國，在中國建設銀行、中國銀河證券兩家公司短暫歷練後，轉任上海證券交易所總經理助
理、副總經理，之後陸續出任上海市政府金融服務辦公室副主任、主任，中央財經領導小組辦公
室經濟一組巡視員、四局局長。直至２０１５年１０月，在Ａ股遭遇罕見股災後不久，方星海出
任中證監副主席，主要分管國際部和會計部，任上主導制定中國資本市場雙向開放政策，並與外
國金融監管及外資金融機構開展溝通。
　　目前，官網已經更新了「領導班子」信息，由主席吳清（５９歲）、副主席李超（５８歲）
、副主席王建軍（５６歲）、副主席陳華平（５５歲），副主席李明（５６歲）以及紀檢監察組
組長樊大志共同組成。

【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金