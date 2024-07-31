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AH股新聞

31/07/2024 09:49

《駐京專電》發改委：積極擴大國內需求，加快未來產業前瞻布局

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國家發改委召開２０２４年上半年發展改
革形勢通報會，傳達學習中央政治局會議關於２０２４年上半年經濟形勢的分析研判和下半年經
濟工作的決策部署，安排下半年發展改革重點工作。國家發改委黨組書記、主任鄭柵潔主持會議
並講話。會議強調，要積極擴大國內需求，促進有效投資，大力提振消費，深入推進新型城鎮化
建設。要加快建設現代化產業體系，抓好重點產業轉型發展和優化升級，加快未來產業前瞻布局
，促進先進制造業和現代服務業融合發展，完善現代化基礎設施，推動數字經濟高質量發展。
　
＊健全綠色低碳發展機制＊
　
　　要統籌做好「引進來」和「走出去」，積極吸引和擴大利用外資，穩妥有序推動境外投資，
推動共建「一帶一路」高質量發展。要紮實做好「十四五」後兩年節能降碳工作，進一步落實《
２０２４－２０２５年節能降碳行動方案》，夯實節能降碳工作基礎，健全綠色低碳發展機制。
要切實做好迎峰度夏、迎峰度冬能源保供各項工作，全力確保迎峰度夏、度冬期間電力安全穩定
供應，提前做好今冬供暖季保暖保供準備工作，堅決守住民生用能底線。與此同時，要大力推動
鄉村振興，加快構建大國儲備體系，有效降低全社會物流成本，做好穩就業促增收、加強公共服
務和社會保障各項工作。
　
＊更大力度發展民營經濟＊
　
　　會議指出，全面辯證看待經濟走勢，既看到存在的問題挑戰，更要看到經濟運行中的積極因
素和有利條件持續積累，隨著黨中央、國務院決策部署加快落實，各項舉措落地見效，我們有條
件、有能力、有信心、有底氣不斷夯實高質量發展和經濟平穩運行的基礎。
　　會議強調，加快建設全國統一大市場，更大力度發展民營經濟，完善實施區域協調發展戰略
機制等。要加大宏觀調控力度，加強經濟形勢分析和政策研究，加快推進「兩重」建設，加力推
進「兩新」落地見效，切實做好「十五五」規劃前期謀劃工作。
　

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