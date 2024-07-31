《駐京專電》農業部：汛期緊盯糧食生產，打好抗災奪豐收攻堅戰

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》農業農村部黨組書記韓俊３０日主持召開

部黨組會議，傳達學習習近平總書記在中央政治局常委會研究部署防汛抗洪救災工作的重要講話

精神和中央政治局會議精神，研究貫徹落實工作。會議指出，要紮實做好農業農村各項工作，著

力穩住「三農」基本盤，為完成全年經濟社會發展目標任務提供堅實支撐。



＊正值「七下八上」防汛關鍵期，突出抓好災害監測預警＊



會議強調，當前正值「七下八上」防汛關鍵期，農業災害形勢複雜嚴峻。要加密與氣象、水

利、應急等部門會商研判，突出抓好災害監測預警。精準有效指導受災地區落實救災措施，盡快

恢復農業生產。要緊盯糧食主產區和重災區，緊盯每一糧食作物品種，緊盯糧食生產每一個關鍵

環節，組織工作組、科技小分隊和地方農業農村部門一起進村入戶、蹲點包片，指導抓好南方「

雙搶」、田間管理和病蟲防控，把服務工作做到家、送上門，全力打好抗災奪豐收攻堅戰。

會議要求，要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，針對因災、因經營虧本等返貧致貧風險，搞好監

測幫扶，組織好集中排查，盡快消除風險。要鞏固大豆擴種成果，謀劃促進收購、加工、銷售的

舉措辦法，推動國產大豆產業健康發展。要圍繞提升農業科技創新體系整體效能，把工作舉措研

究透，把機制辦法研究實。要加強耕地保護和質量提升，從嚴從實抓好高標準農田建設。

