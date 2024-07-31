《駐京專電》財政部：考慮推進消費稅徵收環節後移並下劃地方

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國新辦舉行「推動高質量發展」系列主題

新聞發布會。財政部副部長王東偉表示，三中全會對深化財稅體制改革作出了全面部署，提出了

明確要求。財政部將全面貫徹落實部署任務，深化論證具體改革方案，成熟一項、推出一項。包

括考慮將推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方。

第一，拓展地方稅源。在現行規模較大的幾個稅種中，消費稅全部歸屬中央，主要在生產和

進口環節徵收。下一步，考慮將推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，統籌考慮中央與地方

收入劃分、稅收徵管能力等因素，分品目、分步驟穩妥實施，拓展地方收入來源，引導地方改善

消費環境。研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合並為地方附加稅，授權地方在

一定幅度內確定具體適用稅率。改革環境保護稅，將揮發性有機物納入徵收範圍。



＊適當擴大地方稅權，規範非稅收入管理＊



第二，適當擴大地方稅權。近年來，在環境保護稅法、資源稅法、耕地佔用稅法等地方稅立

法中，已賦予省級地方確定具體適用稅率、稅收減免等管理權限。今後，在中央統一立法和稅種

開徵權的基礎上，探索研究在地方稅稅制要素確定，以及具體實施上賦予地方更大自主權。

第三，規範非稅收入管理。非稅收入主要歸屬地方，是地方財力的重要組成部分。我們考慮

將規範非稅收入管理，適當下沉部分非稅收入管理權限，由地方結合實際差別化管理。深化自然

資源有償使用制度改革。把依托行政權力、政府信用、國有資源資產獲取的收入全部納入政府預

算管理。對於收費公路問題，我們將按照「受益者付費」原則，推動優化相關政策。

