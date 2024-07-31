《中國要聞》清華碩士舉報蘇州工業園招標違規，涉畢馬威普華永道

《經濟通通訊社３１日專訊》蘇州工業園區商務局科員馬翔宇近日在多個社交平台發布短片

，實名舉報蘇州工業園區商務局局長祝歡等人存在政府採購中圍標串標、進行利益輸送、向省委

巡視組提供虛假材料等問題，舉報涉及畢馬威、普華永道等國際商業咨詢公司，以及有地方國資

參股背景會展公司，涉案金額超過１７００萬元人民幣。

馬翔宇在接受媒體採訪時表示，自己是清華大學２０１８屆畢業生，獲得社會學、法學雙學

士學位及公共管理學碩士學位，畢業後在中信證券擔任ＴＭＴ行業分析師。２０１９年底，蘇州

工業園區進行首次雙一流人才引進，他以筆試與人崗匹配度測試第一名的成績被引進至蘇州工業

園區商務局成為科員，主要負責產業規劃、研究等方面的工作。



＊畢馬威、普華永道長期被內定為中標人＊



自２０２１年６月起，馬翔宇因為拒絕參與祝歡要求的違規政府採購活動被邊緣化。隨後，

他又發現祝歡和另一涉案人林曉麗已形成利益集團。林曉麗先後任職的畢馬威和普華永道長期被

內定為自貿區綜合協調局營商環境相關課題的中標人，案值合計不低於４６５萬元人民幣。由於

祝歡手里有幹部考核權，馬翔宇連續兩年被考核為基本稱職。２０２３年他還被踢出了單位微信

工作群。

對於上述舉報，蘇州市委市政府高度重視，立即成立專項工作組，展開核查調查。蘇州市委

還表示，馬翔宇去年３月就已經實名舉報，紀檢監察機關等隨即開展核查。在此過程中，馬翔宇

陸續反映新的情況，相關部門持續跟進。近期視頻中又涉及新的問題，專項工作組將根據核查情

況，實事求是依規依紀依法處理，及時回應社會關切。（ｌｃ）

