  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

31/07/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：政治局會議分析經濟形勢和工作

　　《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局７月３０日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議認為
，今年以來，各地區各部門迎難而上、積極作為，深化改革開放，加強宏觀調控，有效應對風險
挑戰，經濟運行總體平穩、穩中有進，延續回升向好態勢，新動能新優勢加快培育，高質量發展
扎實推進，社會大局保持穩定。
　
中共中央召開黨外人士座談會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央３０日在中南海召開黨外人士座談會。中共中央總書記習近平主持座談會併發表重要講
話強調，做好下半年經濟工作，要加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，
不斷增強新動能新優勢，增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升
向好態勢。
　
進一步深化資本市場改革，支持新質生產力發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監７月２９日召開的學習貫徹二十屆三中全會精神暨年中工作會議強調，以改革促發展，更
好服務高水平科技自立自強和新質生產力發展。增強資本市場制度的包容性適應性，完善私募股
權和創業投資「募投管退」支持政策，提升對科技創新企業的全鏈條全生命周期服務能力。
　
　
《上海證券報》
　
中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局７月３０日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議認為
，今年以來，各地區各部門迎難而上、積極作為，深化改革開放，加強宏觀調控，有效應對風險
挑戰，經濟運行總體平穩、穩中有進，延續回升向好態勢，新動能新優勢加快培育，高質量發展
扎實推進，社會大局保持穩定。
　
李明任中國證監會副主席
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
根據中證監網站７月３０日消息，近日，國務院決定，任命李明為中證監副主席，免去方星海的
中證監副主席職務。中央組織部通知，李明任中證監黨委委員，免去方星海的中證監黨委委員職
務。
　
新一輪財稅體制改革重塑央地財政格局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》明確了下一步深化財稅體制改
革的主要任務。專家認為，新一輪財稅體制改革的提出，有助於健全和完善中國式現代財政制度
，充實地方財力，有效降低地方債務風險，充分調動地方政府促進經濟、社會、民生等各項事業
均衡發展的積極性、主動性和創造性，有助於重塑央地財政格局。
　
　
《證券時報》
　
中共中央召開黨外人士座談會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央３０日在中南海召開黨外人士座談會。中共中央總書記習近平主持座談會並發表講話強
調，做好下半年經濟工作，要加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，不斷
增強新動能新優勢，增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升向好
態勢。
　
跨境電商上半年出口同比增長１０﹒５％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署有關負責人３０日出席國新辦舉行的「推動高質量發展」系列主題新聞發布會時表示，
中國跨境電商２０２３年進出口較２０１８年增長了１﹒２倍；初步測算，今年上半年進出口
１﹒２２萬億元人民幣，同比增長１０﹒５％。
　
國務院任命李明為中證監副主席
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院近日決定，任命李明為中證監副主席，免去方星海的中證監副主席職務。中央組織部通知
，李明任中證監黨委委員，免去方星海的中證監黨委委員職務。（ｌｃ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金