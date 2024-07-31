《神州頭條》財經報章頭版摘要：政治局會議分析經濟形勢和工作

《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作

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中共中央政治局７月３０日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議認為

，今年以來，各地區各部門迎難而上、積極作為，深化改革開放，加強宏觀調控，有效應對風險

挑戰，經濟運行總體平穩、穩中有進，延續回升向好態勢，新動能新優勢加快培育，高質量發展

扎實推進，社會大局保持穩定。



中共中央召開黨外人士座談會

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中共中央３０日在中南海召開黨外人士座談會。中共中央總書記習近平主持座談會併發表重要講

話強調，做好下半年經濟工作，要加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，

不斷增強新動能新優勢，增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升

向好態勢。



進一步深化資本市場改革，支持新質生產力發展

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中證監７月２９日召開的學習貫徹二十屆三中全會精神暨年中工作會議強調，以改革促發展，更

好服務高水平科技自立自強和新質生產力發展。增強資本市場制度的包容性適應性，完善私募股

權和創業投資「募投管退」支持政策，提升對科技創新企業的全鏈條全生命周期服務能力。





《上海證券報》



中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作

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中共中央政治局７月３０日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議認為

，今年以來，各地區各部門迎難而上、積極作為，深化改革開放，加強宏觀調控，有效應對風險

挑戰，經濟運行總體平穩、穩中有進，延續回升向好態勢，新動能新優勢加快培育，高質量發展

扎實推進，社會大局保持穩定。



李明任中國證監會副主席

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根據中證監網站７月３０日消息，近日，國務院決定，任命李明為中證監副主席，免去方星海的

中證監副主席職務。中央組織部通知，李明任中證監黨委委員，免去方星海的中證監黨委委員職

務。



新一輪財稅體制改革重塑央地財政格局

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《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》明確了下一步深化財稅體制改

革的主要任務。專家認為，新一輪財稅體制改革的提出，有助於健全和完善中國式現代財政制度

，充實地方財力，有效降低地方債務風險，充分調動地方政府促進經濟、社會、民生等各項事業

均衡發展的積極性、主動性和創造性，有助於重塑央地財政格局。





《證券時報》



中共中央召開黨外人士座談會

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中共中央３０日在中南海召開黨外人士座談會。中共中央總書記習近平主持座談會並發表講話強

調，做好下半年經濟工作，要加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，不斷

增強新動能新優勢，增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升向好

態勢。



跨境電商上半年出口同比增長１０﹒５％

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海關總署有關負責人３０日出席國新辦舉行的「推動高質量發展」系列主題新聞發布會時表示，

中國跨境電商２０２３年進出口較２０１８年增長了１﹒２倍；初步測算，今年上半年進出口

１﹒２２萬億元人民幣，同比增長１０﹒５％。



國務院任命李明為中證監副主席

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國務院近日決定，任命李明為中證監副主席，免去方星海的中證監副主席職務。中央組織部通知

，李明任中證監黨委委員，免去方星海的中證監黨委委員職務。（ｌｃ）

