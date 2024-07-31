《鍾之日記》月底大反攻，仍未算翻身

《鍾之日記》７月３１日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股昨日期指結算收逾三個月低後，今早恒指先高開６７點或０﹒４％，報１７０７０，其

後隨內地股匯齊漲帶動，升勢不斷擴大，恒指更在收市前半小時衝上全日高位１７３８５。最終

恒指收報１７３４４，升３４１點或升２％，主板成交近１１８９億元。俗語曰「五窮六絕七翻

身」，雖然港股在７月最後一個交易日大幅拉漲，然而本月陰跌不絕，最終恒指全月仍跌

２﹒１％，翻身不成。



＊滬綜指連跌第三月，政策刺激未及預期＊



滬深三大指數今日低開高走，滬綜指收漲２﹒０６％，收復二千九，報２９３８﹒７５點，

深成指及創業板指雙雙漲逾３％。兩市成交達９０３３億元人民幣，為５月２０日以來最多，按

日暴增５０﹒７％。

今日國家統計局公布７月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒４％，雖略優於預期，

但已經是連續第三個月位於榮枯線下方，並創五個月低。有分析人士稱ＰＭＩ疲軟預示著第三季

度開局乏力，或拖累ＧＤＰ成長。股市疑現國家隊護盤跡象，券商暴力拉漲，平均升幅有超５％

，醫療、旅遊、家電等升幅靠前。

回顧７月全月，有兩大重磅會議召開。中共第二十屆三中全會在會議文件中提出３００多項

重要改革舉措，但未釋放經濟政策轉向的訊號，對房地產市場也沒甚著墨，會議後滬深股市僅錄

小升。其後人民銀行下調政策利率，市場預期銀行利差收窄，引發Ａ股單日瀉１﹒６５％創三個

月最大跌幅。直至月底政治局會議召開，提出宏觀政策要持續用力、更加給力，然而當日滬指低

見２８６５﹒１５點，是２月８日以來新低，滬指直到最後一個交易日重拾上揚行情，全月跌幅

收窄，跌約１％，連續第三個月下跌。



＊政策促行業發展，家電股多數揚＊



國家大力促消費，支持家電以舊換新，對購買包括洗衣機、電視、空調等８類產品的消費者

給予不超過２０００元人民幣補貼。中金研報稱，此次補貼品類多、力度大，有望拉動家電內需

，特別是高端產品的銷售，預計今年下半年家電零售額在不同情景下將同比增長１﹒０％至

１２﹒６％。

長城證券亦認為，本次出台的鼓勵消費政策，覆蓋的家電品類範圍廣、力度大。短期看，有

望釋放購買潛力，帶動下半年至明年相關行業龍頭企業高品質產品的銷售。長期看，有望鼓勵高

品質產品迭代升級，推動家電行業加速發展，進一步提升企業全球競爭力，為擴大內需與品牌出

海助力。

今日家電股普遍上揚，海信家電（００９２１）漲近９﹒８％，海爾智家（０６６９０）及

ＴＣＬ電子（０１０７０）均升３﹒６％，創維集團（００７５１）也升３﹒３％，不過國美零

售（００４９３）挫逾４％。



＊恒生績後跌６％，上半年盈利稍增＊



恒生銀行（０００１１）公布截至今年６月底止中期業績，純利為９８﹒９３億元，按年增

長約１％，遜預期；每股盈利５﹒０４元；宣派第二次中期股息為每股１﹒２元，今年上半年每

股派息合共為２﹒４元，較去年上半年的２﹒２元升９％。恒生銀行績後大跌，全日挫５﹒８％

，報９５﹒８５元。

該行指，計及於２０２４年第二季公布的３０億元股份回購計劃，該行回饋股東之總額已經

達至７６億元，較去年同期增加８０％，充分體現出該行為股東創造長遠價值的承諾。期內，扣

除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額增長２％至２０４﹒３１億元，營業

溢利增加５％至１１３﹒９６億元。

至於滙控（００００５）第二季列帳基準稅前盈利８９﹒０６億元（美元．下同），按年升

１﹒５４％，勝預期，原因是預期信貸損失提撥減少，將營業支出增加及收入減少的影響抵銷有

餘。按固定匯率基準計算，除稅前利潤增加４億元，增幅為４％。期內預期信貸損失為３億元，

減少６億元，反映中國內地商業房地產行業２０２４年第二季的提撥較２０２３年第二季減少。

滙控另外還擬展開最多達３０億美元的股份回購，預計於三個月內完成，滙控股價升４﹒６４％

，報６９﹒９５元。







＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

