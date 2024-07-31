【中概焦點】網傳不再支持僅退款，拼多多：不屬實

《經濟通通訊社３１日專訊》內地網絡流傳的圖片顯示，從７月２９日起，拼多多對於已發

貨和已收貨的商品，不再支持僅退款，若消費者申請此類僅退款，商家需要在３６小時內處理並

駁回，平台不再介入，此外，買家主動提出的僅退款需要經過商家協商同意後才可實施，平台不

能主動幫助買家申請僅退款。對此，《澎湃新聞》引述接近拼多多人表示：「不屬實」。

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