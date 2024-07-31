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AH股新聞

31/07/2024 11:35

《Ａ股行情》Ａ股月底暴力拉盤，滬指半日漲１﹒７９％奪回二千九

　　《經濟通通訊社３１日專訊》今日是本月Ａ股最後一個交易日，同時也是中共召開政治局會
議翌日，Ａ股疑見國家隊護盤蹤跡。截至半日收市目前超過４７００隻個股上升，券商板塊迎爆
發行情，平均升近６％，醫藥、互聯網、白酒、半導體、房地產板塊均見顯著拉升，惟銀行股下
跌。滬綜指窄幅低開即為半日低位，盤中倒升且愈升愈急，現收漲１﹒７９％，報２９３０﹒８
點，收復二千九關，深成指飆２﹒９６％，創業板指更漲３﹒３３％。
　　交投也見拔升，兩市半日成交５４６７億元人民幣，較上日（３０日）同時段成交大增
４４﹒５％，是近日以來較高水平。
　　國家統計局今日公布，７月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒４％，比上月略降
０﹒１個百分點，雖然略優於預期的４９﹒３％，但已經是連續第三個月位於榮枯線下方，並再
創今年２月以來的五個月低點。
　　另外，國務院決定任命李明為中證監副主席，同時免去方星海的中證監副主席職務，不過方
星海已年逾６０歲，料屬到齡退休。李明此前為中證監首席檢查官、稽查局局長，他上任副主席
意味著中證監將延續目前「長牙帶刺」的嚴監管模式。
　
＊八券商股集體漲停＊
　
　　券商股上演集體暴漲行情，華鑫股份（滬：６００６２１）、太平洋（滬：６０１０９９）
、天風證券（滬：６０１１６２）、錦龍股份（深：０００７１２）、中國銀河
（滬：６０１８８１）、東方財富（深：３０００５９）等八股集體漲停。
　　國家藥監局審議通過《優化創新藥臨床試驗審評審批試點工作方案》，將實現３０個工作日
內完成創新藥臨床試驗申請的審評審批，推動試點區域縮短藥物臨床試驗啟動用時的目標。醫藥
板塊升幅亦居前，香雪製藥（深：３００１４７）飆２０％漲停，榮昌生物
（滬：６８８３３１）升１１﹒４％，百奧泰（滬：６８８１７７）升１１﹒４％，百花醫藥
（滬：６００７２１）、河化股份（深：０００９５３）升一成漲停，國內製藥龍頭恒瑞醫藥
（滬：６００２７６）飆４﹒３％，全球ＣＸＯ龍頭藥明康德（滬：６０３２５９）同升
４﹒３％。（ｅｙ）

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