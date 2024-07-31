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AH股新聞

31/07/2024 13:31

《Ａ股行情》滬綜指午後升幅擴至近２％，深成指飆３﹒２％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股市場午後升幅進一步擴大，滬綜指現漲１﹒９６％，報
２９３５﹒７９點，回到一周新高，滬深３００指數漲２﹒１５％，深成指飆３﹒２１％，創業
板指升３﹒２９％。上海Ｂ股升１﹒９９％，深圳Ｂ股升１﹒４６％。兩市成交約６５００億元
人民幣。（ｅｙ）

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