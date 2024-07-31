《Ａ股行情》滬綜指午後升幅擴至近２％，深成指飆３﹒２％

《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股市場午後升幅進一步擴大，滬綜指現漲１﹒９６％，報
２９３５﹒７９點，回到一周新高，滬深３００指數漲２﹒１５％，深成指飆３﹒２１％，創業
板指升３﹒２９％。上海Ｂ股升１﹒９９％，深圳Ｂ股升１﹒４６％。兩市成交約６５００億元
人民幣。（ｅｙ）
《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇
31/07/2024 13:31
《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股市場午後升幅進一步擴大，滬綜指現漲１﹒９６％，報
２９３５﹒７９點，回到一周新高，滬深３００指數漲２﹒１５％，深成指飆３﹒２１％，創業
板指升３﹒２９％。上海Ｂ股升１﹒９９％，深圳Ｂ股升１﹒４６％。兩市成交約６５００億元
人民幣。（ｅｙ）
《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇
上一篇新聞︰31/07/2024 14:01 《Ａ股焦點》國壽Ａ股漲近４％，集團養老險公司管資規模近２萬億
31/07/2024 14:03 《駐滬專電》上海文旅局料今年上海郵輪港接待旅客約１５０萬人次
31/07/2024 14:02 《Ａ股焦點》賽力斯漲近６％，申請註冊汽車租賃、融資租賃等商標
31/07/2024 14:02 《Ａ股焦點》家電股午後領升，ＴＣＬ智家、長虹美菱等漲停
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
虛擬貨幣N
基金
MPF