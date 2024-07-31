《Ａ股行情》滬指收漲２％成交大增五成，全月跌近１％連跌三個月

《經濟通通訊社３１日報道》滬深三大指數今日低開高走，滬綜指收漲２﹒０６％，收復二

千九，報２９３８﹒７５點，深成指及創業板指雙雙漲逾３％。兩市成交達９０３３億元（人民

幣．下同），為５月２０日以來最多，按日暴增５０﹒７％。

今日國家統計局公布７月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒４％，雖略優於預期，

但已經是連續第三個月位於榮枯線下方，並創五個月低。有分析人士稱ＰＭＩ疲軟預示著第三季

度開局乏力，或拖累ＧＤＰ成長。股市疑現國家隊護盤跡象，券商暴力拉漲，平均升幅有超５％

，醫療、旅遊、家電等升幅靠前。

回顧７月全月，有兩大重磅會議召開。中共第二十屆三中全會通過《中共中央關於進一步全

面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出３００多項重要改革舉措，但未釋放經濟政策轉

向的訊號，對房地產市場也沒甚著墨，會議後滬深股市僅錄小升。其後人民銀行下調政策利率，

市場預期銀行利差收窄，引發Ａ股單日瀉１﹒６５％創三個月最大跌幅。直至月底政治局會議召

開，提出宏觀政策要持續用力、更加給力，然而當日滬指低見２８６５﹒１５點，是２月８日以

來新低，滬指直到最後一個交易日重拾上揚行情，全月跌幅收窄，跌約１％，連續第三個月下跌

。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３４４２﹒０８ ＋２﹒１６

上證綜合指數 ２９３８﹒７５ ＋２﹒０６ ４１８８﹒７２

上證Ａ股指數 ３０８０﹒４２ ＋２﹒０６

深證成份指數 ８７５４﹒０９ ＋３﹒３７ ４８４４﹒３０

深圳創業板指數 １６８８﹒１４ ＋３﹒５１

上證Ｂ股指數 ２３７﹒９５ ＋２﹒２２ ２﹒５９

深證Ｂ股指數 １１２３﹒３９ ＋１﹒４９ １﹒２１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

