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AH股新聞

31/07/2024 10:31

《Ａ股焦點》鼎信通訊收南方電網黑名單預警，股價挫逾６％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》鼎信通訊（滬：６０３４２１）昨公告稱，公司及子公司青島
鼎信通訊電力工程有限公司和青島鼎信通訊科技有限公司於７月２９日收到南方電網的黑名單預
警，南方電網初步認為公司涉嫌存在違紀行為，建議實施市場禁入，預警期限和最終處理結果暫
不確定。假設事件影響期限為半年，估計會在未來２年內導致公司營業收入平均每年下降約
３﹒１億元（人民幣．下同）人民幣。
　　消息累鼎信通訊股價大跌６﹒３％，現價報４﹒０５元。
　　事實上，鼎信通訊於６月４日就收到國家電網發布的《國家電網公司關於供應商不良行為處
理情況的通報》，公司所有品類在國家電網系統招標採購中列入黑名單２年。據內媒推算，估計
國家電網的處罰會在未來４至５年內導致鼎信通訊營收下降約３３億元。
　　以上一系列處罰的源頭要追溯至去年底，鼎信通訊在國網湖北省武漢供電公司招投標活動中
存在違規行為，經查實，鼎信通訊從今年２月起被國網湖北省電力有限公司在湖北省集中規模招
標中列入黑名單２年。鼎信通訊有關人士曾就此回應說，公司沒有參與涉嫌違規事項，事件涉及
的員工已於去年離職。（ｒｙ）

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