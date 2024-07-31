《神州基金》信証料內地債基市場下半年擴容最多１﹒６５萬億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》中信証券首席經濟學家明明等在報告中表示，手工補息受限帶

來的「存款搬家」現象仍會延續，下半年中國債券基金市場有望繼續擴容，預計２０２４年全年

債基市場總規模有望達到１１－１２萬億元（人民幣．下同），意味著其預計債基市場下半年擴

容規模介乎至６５００億元至１﹒６５萬億元。

報告指，固收資管行業面臨的資產荒壓力仍然嚴峻，產品重倉債券估值殖利率也已全面壓縮

至低位，後續對超額收益的挖掘或愈發困難，預計後續產品除了繼續邊際提升久期偏好，對交易

策略的依賴度也將進一步提升。

手工補息本來是銀行就業務失誤補發利息所設的人工干預操作，不過一些銀行為了攬儲，以

手工補息為藉口向客戶提供利率補貼，繞開內部定價授權。市場利率定價自律機制今年４月發布

倡議，要求銀行業金融機構禁止通過手工補息的方式高息攬儲，據報自此有活期或通知存款被贖

回，也有資管產品「沖回」利息。

然而在存款和理財產品收益率下降之後，「存款特種兵」們又把目光投向了債券基金。明明

在報告中引述數據指，截至２０２４年二季度，內地債基規模１０﹒３５萬億元，環比增長

１３％；全市場公募基金總規模突破３０萬億元，增量結構上基本由固收類產品貢獻。

受累債市火爆，昨日（３０日）中國３０年國債收益率再創紀錄新低。（ｅｙ）

