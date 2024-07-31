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AH股新聞

31/07/2024 11:49

《神州金融》江蘇等地區域性銀行存款降息，部分降幅高達７０基點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》繼國有大行和股份制銀行下調存款利率後，湖南、廣西、江蘇
等地多家區域性銀行也加入「降息」行列，宣布自７月底或８月１日起下調存款利率。
　　其中，廣西龍勝農村商業銀行昨（３０日）晚宣布，將於２０２４年８月１日起調整部分人
民幣存款掛牌利率：活期存款下調５個基點至０﹒１％，６個月、１年期、２年期整存整取定期
存款利率由１﹒７５％、２﹒１５％、２﹒５５％調整至１﹒５５％、１﹒９％、２﹒３％，分
別下調２０個基點、２５個基點、２５個基點。
　　江蘇寶應農商行亦自８月１日起，根據不同存款金額下調人民幣存款利率，其中人民幣１０
萬元以上２０萬元以下，１年期、２年期、３年期存款執行利率分別為１﹒６８％、１﹒７３％
、２﹒１８％，較當前分別下調１０個基點、２０個基點、２０個基點。
　　廣西平樂農村合作銀行下調幅度較大。該行將於８月１日起將１年期、２年期、３年期、５
年期整存整取定期存款利率分別調整至１﹒８％、１﹒９％、２﹒１％、２﹒３％，當中３年期
、５年期分別下降７０個基點、５０個基點，１年期、２年期則分別下降１０個基點、３０個基
點。
　
＊分析：ＬＰＲ仍可能下調，存款利率料將再降＊
　
　　《上海證券報》引述招商證券銀行業首席分析師廖志明表示，國有大行存款降息往往是新一
輪存款利率全面下調的開始，股份行、城商行、農商行等中小銀行依次跟進，區別只在於調整的
節奏。
　　中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬認為，銀行下降存款利率，有助於降低銀行負債成本，更好
推動降低實體經濟融資成本。考慮到目前銀行淨息差較低，並且仍然面臨下行壓力，降低實體經
濟融資成本要繼續推進，ＬＰＲ仍存在下調的可能，存款利率繼續下調是大概率事件。
　　民生銀行首席經濟學家溫彬稱，自２０２３年幾次調降存款掛牌利率後，理財相較於存款的
超額收益率提升，「比價效應」推動存款資金向理財市場轉移，加上「手工補息」叫停等監管調
整加速存款脫媒，進一步為理財市場提供增量資金支持。本次調降存款掛牌利率預計將進一步帶
動存款向理財搬家。（ｓｌ）

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