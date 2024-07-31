《打擊貪腐》中石油集團前董事長王宜林涉受賄犯罪，被開除黨籍

《經濟通通訊社３１日專訊》中紀委國家監委通報，中國石油天然氣集團有限公司原黨組書

記、董事長王宜林嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法

並涉嫌受賄犯罪，經中紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王宜林開除黨籍處分；

按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴

，所涉財物一併移送。



＊結交政治騙子並被利用，大搞權錢交易＊



通報指，經查，王宜林喪失理想信念，背棄初心使命，長期結交政治騙子並被其利用，對抗

組織審查；罔顧中央八項規定精神，多次接受私營企業主安排的旅遊，違規收受禮金；違背組織

原則，在組織談話函詢時不如實說明問題，在職工錄用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，

縱容、默許親屬利用其職權和職務影響謀取私利；不重視家風建設，對配偶失管失教；將公權力

當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職務調整、項目承攬、企業經營等

方面謀利，並非法收受巨額財物。

６７歲的王宜林今年２月被通報受查。公開資料顯示，他早年在新疆能源系統工作，至

２００３年７月進入中國石油天然氣集團，歷任總經理助理、副總經理等職務。２０１１年４月

出任中海油集團及中海油（００８８３）（滬：６００９３８）董事長，２０１５年５月轉任中

石油集團及中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）董事長，直至２０２０年１月離開崗位

，當時其已超過大型央企一把手的退休年齡上限６３周歲。（ｓｌ）

