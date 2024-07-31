  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

31/07/2024 11:50

《打擊貪腐》中石油集團前董事長王宜林涉受賄犯罪，被開除黨籍

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中紀委國家監委通報，中國石油天然氣集團有限公司原黨組書
記、董事長王宜林嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法
並涉嫌受賄犯罪，經中紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王宜林開除黨籍處分；
按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴
，所涉財物一併移送。
　
＊結交政治騙子並被利用，大搞權錢交易＊
　
　　通報指，經查，王宜林喪失理想信念，背棄初心使命，長期結交政治騙子並被其利用，對抗
組織審查；罔顧中央八項規定精神，多次接受私營企業主安排的旅遊，違規收受禮金；違背組織
原則，在組織談話函詢時不如實說明問題，在職工錄用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，
縱容、默許親屬利用其職權和職務影響謀取私利；不重視家風建設，對配偶失管失教；將公權力
當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職務調整、項目承攬、企業經營等
方面謀利，並非法收受巨額財物。
　　６７歲的王宜林今年２月被通報受查。公開資料顯示，他早年在新疆能源系統工作，至
２００３年７月進入中國石油天然氣集團，歷任總經理助理、副總經理等職務。２０１１年４月
出任中海油集團及中海油（００８８３）（滬：６００９３８）董事長，２０１５年５月轉任中
石油集團及中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）董事長，直至２０２０年１月離開崗位
，當時其已超過大型央企一把手的退休年齡上限６３周歲。（ｓｌ）

【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

賀錦麗還憑甚麼？

31/07/2024 08:53

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金