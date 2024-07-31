《神州基金》傳基金公司要求員工自查社交帳號有否行業失德等問題

《經濟通通訊社３１日專訊》內地市場今日傳出有基金公司展開員工自媒體自查自糾整改工
作，要求檢查註冊的帳號和運營的內容是否有不合規的情況，例如炫富、「凡爾賽」（註：看似
抱怨埋怨實則展現了優越感）、黑嘴、行業失德等問題。
內媒《每日經濟新聞》報道指，經了解，多家基金公司都表示目前沒有類似的自查動作，但
也有基金公司人士表示，有口頭傳達相關要求，「要求大家引以為戒」。該人士又稱，實際上相
關要求一直都有，大概是不要在匿名平台發與工作相關的任何內容；如在微信發帖，涉及到工作
的內容「最好是合規審核過的」，生活的內容「不要去發容易引發爭議的」。
近日一名在中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）暑期研學的實習生將自己實習工
作經歷拍攝成ｖｌｏｇ並上傳至抖音，無意中曝光了中信建投三家ＩＰＯ客戶資料以及監管機構
的詢證函，同時還展示了這名實習生開保時捷跑車上下班、練習高爾夫球等「闊少」生活。相關
片段在網絡瘋傳並引起熱議，最終該實習生被終止實習，違規引入該實習生的團隊負責人被撤職
。
此後又有一名東證期貨女員工手持身份證和懺悔書拍片，自曝既有男友，還與多家金融圈人
士發生關係，包括來自中泰資管、永贏基金、施羅德基金的員工，並同時與多人曖昧。東證期貨
回應內媒查詢稱，事件已經立案，不便回應；施羅德基金則回應稱，將進行全面調查。（ｓｌ）
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