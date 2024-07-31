【聚焦數據】７月中國官方製造業ＰＭＩ降至４９﹒４％，五個月低

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，７月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為
４９﹒４％，比上月略降０﹒１個百分點，略優於預期的４９﹒３％，連續第三個月位於榮枯線
下方，並再創今年２月以來的五個月低點。
７月，新訂單指數為４９﹒３％，比上月下降０﹒２個百分點，表明製造業市場需求有所回
落。
７月非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數均為５０﹒２％，均比上月下降０﹒３個
百分點，經濟總體產出繼續保持擴張。（ｃｔ）
【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票
31/07/2024 09:32
《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，７月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為
４９﹒４％，比上月略降０﹒１個百分點，略優於預期的４９﹒３％，連續第三個月位於榮枯線
下方，並再創今年２月以來的五個月低點。
７月，新訂單指數為４９﹒３％，比上月下降０﹒２個百分點，表明製造業市場需求有所回
落。
７月非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數均為５０﹒２％，均比上月下降０﹒３個
百分點，經濟總體產出繼續保持擴張。（ｃｔ）
【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
虛擬貨幣N
基金
MPF