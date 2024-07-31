【聚焦數據】７月中國官方製造業ＰＭＩ降至４９﹒４％，五個月低

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，７月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９﹒４％，比上月略降０﹒１個百分點，略優於預期的４９﹒３％，連續第三個月位於榮枯線

下方，並再創今年２月以來的五個月低點。

７月，新訂單指數為４９﹒３％，比上月下降０﹒２個百分點，表明製造業市場需求有所回

落。

７月非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數均為５０﹒２％，均比上月下降０﹒３個

百分點，經濟總體產出繼續保持擴張。（ｃｔ）

