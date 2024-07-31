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31/07/2024 09:47

【數據解讀】７月ＰＭＩ五個月低，統計局：極端天氣等影響生產

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，７月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為
４９﹒４％，比上月略降０﹒１個百分點，略優於預期的４９﹒３％，連續第三個月位於榮枯線
下方，並再創今年２月以來的五個月低點。
　　國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，因傳統生產淡季、市場需求不足
以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營的影響，７月製造業景氣水平略有回
落。
　
＊生產續擴張，惟需求回落＊
　
　　其中，生產指數為５０﹒１％，比上月下降０﹒５個百分點，製造業生產繼續保持擴張；新
訂單指數為４９﹒３％，比上月下降０﹒２個百分點，製造業市場需求有所回落。從行業看，黑
色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點，產需釋放相對不足。
　　受市場需求不足和近期部分大宗商品價格下降等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠
價格指數分別為４９﹒９％和４６﹒３％，比上月下降１﹒８和１﹒６個百分點，表明製造業市
場價格總體水平有所下降。
　　大型企業ＰＭＩ為５０﹒５％，比上月上升０﹒４個百分點，其生產指數和新訂單指數分別
為５２﹒１％和５０﹒６％，大型企業生產經營活動總體穩定，為製造業平穩運行提供有力支撐
。中、小型企業ＰＭＩ分別為４９﹒４％和４６﹒７％，比上月下降０﹒４和０﹒７個百分點。
　　生產經營活動預期指數為５３﹒１％，比上月下降１﹒３個百分點，仍位於擴張區間，表明
多數製造業企業對近期市場發展較為樂觀。
　
＊零售、房地產景氣度偏弱＊
　
　　７月非製造業商務活動指數為５０﹒２％，比上月下降０﹒３個百分點。
　　其中，服務業商務活動指數為５０％，比上月下降０﹒２個百分點，服務業業務總量總體與
上月持平。從行業看，零售、資本市場服務、房地產等行業商務活動指數均低於４７％，景氣度
偏弱。從市場預期看，業務活動預期指數為５６﹒６％，比上月下降１個百分點，表明服務業企
業對市場發展保持樂觀。
　　受高溫暴雨和洪澇災害等不利因素影響，建築業企業生產經營活動有所放緩，商務活動指數
為５１﹒２％，比上月下降１﹒１個百分點。從市場預期看，業務活動預期指數為５２﹒９％，
表明多數建築業企業對行業發展保持信心。
　　７月綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒２％，比上月下降０﹒３個百分點，表明中國企業生產經
營活動擴張有所放緩。（ｓｌ）

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