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31/07/2024 17:29

《打擊貪腐》廣東人大前副主任李春生受賄近８０００萬判囚１０年

　　《經濟通通訊社３１日專訊》廣東省人大常委會原黨組副書記、副主任李春生受賄近
８０００萬元人民幣，案件今日（３１日）在湖南省郴州市中級人民法院一審公開宣判。法庭對
李春生以受賄罪判處有期徒刑１０年，並處罰金人民幣４００萬元；對其受賄犯罪所得財物及其
孳息依法予以追繳，上繳國庫。
　　經審理查明，李春生在２００１年下半年至２０２２年５月期間，利用擔任河南省新縣縣長
、縣委書記，公安部政治部副主任、人事訓練局局長，廣東省副省長、省公安廳廳長，廣東省人
大常委會黨組副書記、副主任等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和
個人在企業經營、項目推進、工程承攬、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人
民幣７９４０萬餘元，其中部分未實際取得。２０２２年１１月２６日，李春生主動到中央紀委
國家監委投案。
　
＊主動投案並因檢舉他人犯罪而立功，獲減輕處罰＊
　
　　法院認為，李春生的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重
大損失。鑑於李春生部分受賄為未遂，主動投案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的
大部分受賄事實，具有自首情節；檢舉他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功情節；認罪悔罪，
積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳，對其依法可予減輕處罰。法庭遂作出上述判決。

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