【數據解讀】分析：中國經濟回升基礎待加強，下半年政策料再加碼

《經濟通通訊社３１日專訊》中國７月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）微降至

４９﹒４％，略優於預期，但連續第三個月位於榮枯線下方，並再創今年２月以來的五個月低點

；非製造業ＰＭＩ亦略降至５０﹒２％，創八個月新低。

《路透》引述分析指，數據顯示中國經濟仍有下行壓力，回升基礎待政策加強，而這與昨日

召開的中央政治局會議指向一致；會議提到的「增量」政策舉措值得期待。分析又指，目前國內

的政策重點是財政政策加力、給力，加強政策落實效率，下半年政策還有進一步加碼的可能性。



＊機構：地方專項債發行料加快，樓市去庫存政策支持料加大＊



招商證券宏觀團隊指出，７月的高頻數據未見明顯起色，還是需要政府部門尤其是中央政

府加大擴張力度，這樣才能推動有效需求的修復。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，要高度重視市場主導的需求收縮，表現為企

業、居民越是不容易掙錢，就越不敢花錢，需求就會進一步收縮。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤預計，基於７月政治局會議釋放的政策信號和近期出台的政策舉

措，中國政府年內推出的政策支持應比較溫和，基本延續過去幾個月的政策基調，加快落實已出

台和確定的支持政策。她並稱，中國地方政府專項債發行節奏和資金撥付可能加快，並進一步加

大房地產去庫存的政策支持。如果有必要，還可以進一步使用部分超長期特別國債資金用於支持

居民消費和企業資本開支，不過這也意味著用於支持基建投資的特別國債資金規模可能下降。

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