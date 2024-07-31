《國企紅籌》海爾智家（６６９０）去年度每股股息金額降０﹒３％

《經濟通通訊社３１日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，關於

２０２３年度利潤分配方案調整每股份配比例，由擬每１股派發現金紅利８０﹒４分（人民幣．

下同），調整為每１股派發現金股利８０﹒１３１分，減幅約０﹒３３％。

該集團指，根據有關Ａ股回購情況及《公司章程》的規定進行利潤分配，但可參與利潤分配

股份數目升至約９３﹒２億股，而分配總額保持約７４﹒７億元。（ｗｈ）

