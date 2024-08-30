《國企紅籌》中國中冶（０１６１８）中期盈利跌４３％，不派息

《經濟通通訊社３０日專訊》中國中冶（０１６１８）（滬：６０１６１８）公布，截至６

月３０日止中期盈利４１﹒５億元（人民幣．下同），跌４２﹒５％，每股盈利１１分，不派中

期股息。

該集團指，收入２９８８億元，跌１０﹒７％，新簽合同額６７７８億元，跌６﹒１％。

（ｗｈ）



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