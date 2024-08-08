《駐京專電》公安部：打擊涉體育領域「飯圈」違法犯罪行為

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》公安部發文稱，網安部門高度重視「飯圈」

亂象，積極會同有關部門依法嚴厲打擊相關違法犯罪行為。巴黎奧運會開幕以來，網安部門密切

關注涉巴黎奧運會相關動態，切實加強針對性工作措施。

公安部稱，８月３日晚，奧運會乒乓球女單決賽後，部分網民發布攻擊詆毀言論，其中，某

網民８月４日２時１２分發帖詆毀相關運動員和教練員，造成惡劣社會影響。公安部網安局對此

高度重視，迅速開展工作並部署北京公安機關網安部門對其核查調查、依法處置。北京公安機關

立即行動，於８月６日將犯罪嫌疑人２９歲女子賀某某抓獲歸案，其對在網上發洩情緒，發表詆

毀相關運動員和教練員的言論供認不諱。北京公安機關已依法將其刑事拘留，案件正在進一步偵

辦中。

公安機關網安部門將加強分析研判，強化工作舉措，依法嚴厲打擊涉體育領域“飯圈」亂象

。同時提醒廣大網民，網絡不是法外之地，請文明觀賽、客觀討論，尊重教練員、運動員、裁判

員，不傳播謠言信息，不攻擊詆毀他人，共同維護參賽人員合法權益和良好網絡環境，充分展現

中國廣大體育迷的良好形象。

