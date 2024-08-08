  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2024 09:14

《駐京專電》公安部：打擊涉體育領域「飯圈」違法犯罪行為

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》公安部發文稱，網安部門高度重視「飯圈」
亂象，積極會同有關部門依法嚴厲打擊相關違法犯罪行為。巴黎奧運會開幕以來，網安部門密切
關注涉巴黎奧運會相關動態，切實加強針對性工作措施。
　　公安部稱，８月３日晚，奧運會乒乓球女單決賽後，部分網民發布攻擊詆毀言論，其中，某
網民８月４日２時１２分發帖詆毀相關運動員和教練員，造成惡劣社會影響。公安部網安局對此
高度重視，迅速開展工作並部署北京公安機關網安部門對其核查調查、依法處置。北京公安機關
立即行動，於８月６日將犯罪嫌疑人２９歲女子賀某某抓獲歸案，其對在網上發洩情緒，發表詆
毀相關運動員和教練員的言論供認不諱。北京公安機關已依法將其刑事拘留，案件正在進一步偵
辦中。
　　公安機關網安部門將加強分析研判，強化工作舉措，依法嚴厲打擊涉體育領域“飯圈」亂象
。同時提醒廣大網民，網絡不是法外之地，請文明觀賽、客觀討論，尊重教練員、運動員、裁判
員，不傳播謠言信息，不攻擊詆毀他人，共同維護參賽人員合法權益和良好網絡環境，充分展現
中國廣大體育迷的良好形象。

【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金