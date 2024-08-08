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AH股新聞

08/08/2024 10:04

《駐京專電》北京警方打掉多個非法配資團夥，涉案金額超３０億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京市公安局經偵總隊會同上海、天津、廣
東、浙江、河北等地經偵部門同步開展集中打擊，刑事拘留非法配資人員５６人，全鏈條打掉非
法配資Ａｐｐ分倉平台２個，涉案金額３０餘億元人民幣。
　
＊以互聯網推廣、電話推銷、虛假招聘等方式開展非法配資活動＊
　
　　經查，涉案團夥以互聯網推廣、電話推銷、虛假招聘等方式，吸納投資人、誘導求職者開展
非法配資活動。為吸引客戶持續投資，該團夥往往在交易軟件評論區、社交平台評論區等發布隱
蔽性較強的廣告，或在招聘平台上以招聘培訓操盤手、分析師為由，誘導股民、求職者與犯罪團
夥建立聯系，待投資人、求職者被其話術吸引後，該團夥便利用Ａｐｐ分倉平台，通過４至１０
倍高槓桿保證金模式，從中收取高額手續費、利息非法牟利。上述團夥組織嚴密、分工明確，跨
地域實施犯罪行為，放大市場波動，增加交易風險，嚴重影響資本市場健康發展。
　　警方提示，根據中國《證券法》和《刑法》有關規定：除證券公司外，任何單位和個人不得
從事證券承銷、證券保薦、證券經紀和證券融資融券業務。未經國家有關主管部門批准非法經營
證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務，涉嫌非法經營犯罪。因此，場外配
資屬於非法證券業務活動，場外配資行為不受法律保護，廣大投資者要增強法律意識，通過合法
途徑實現投資收益，保障投資安全。

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