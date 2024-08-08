《中國要聞》國藥供應商被爆涉非法採購逾四千遺體製作植入材料

《經濟通通訊社８日專訊》北京律師易勝華近日在網上公開一宗盜竊、侮辱、故意毀壞屍體

案的案件材料，顯示山西一家生物材料公司長年通過非法購買遺體、殘肢作用於生產「同種異體

骨植入性材料」，涉及遺體逾４０００具，營業收入達３﹒８億元（人民幣．下同），涉案嫌犯

多達７５人。內媒《澎湃新聞》引述山西太原市檢察院相關負責人指，該案涉及面廣，尚未辦結

，公安仍正在排查嫌疑人，具體案情不便透露。另有內媒發現，涉案公司還是國藥旗下公司的同

種骨植入材料供應商。



＊山西奧瑞涉案營業收入達３﹒８億，７５名疑犯認罪＊



該份案件材料顯示其是由山西太原市公安局今年５月２３日作出，並將此案移送至太原市檢

察院審查起訴。材料稱，２０１５年１月至２０２３年７月，山西奧瑞生物材料有限公司（下稱

「山西奧瑞」）通過從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原材料，並在購買和生產

過程中對非法獲取的屍體、屍骨進行粗暴肢解、剔除皮肉、清洗、輻照等，用於生產「同種異體

骨植入性材料」產品，全案涉及非法盜竊、倒賣屍體逾４０００具。經國家審計署太原特派辦審

計，銷售獲利方面，２０１５年－２０２３年的營業收入合計達到３﹒８億元。

警方在偵辦該案期間，查封涉案公司人體骨骼原材料、半成品逾１８噸，成品３４０７７個

。扣押、凍結涉案公司、人員資金逾１億元，凍結保險基金等資產價值逾６０００萬元，查封房

產１６處、汽車２９輛。全案共有７５名犯罪嫌疑人，均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰，涉及

的單位包括山西奧瑞公司、四川恒普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝臟病中心、桂林醫

學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位。此外，還涉及犯罪嫌疑人蘇某某所

控制的雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場。

與此同時，企查查信息顯示，在國藥控股泉州有限公司耗材備案結果公示中，山西奧瑞以國

藥控股泉州公司同種骨植入材料生產商身份出現，而該公司還在多次中標公告中被提及。信息顯

示，山西奧瑞成立於１９９９年１１月，法定代表人叢茂義，註冊資本１２００萬元。



＊山西奧瑞為中國輻射防護研究院旗下公司＊



案件材料則顯示，山西奧瑞為中國輻射防護研究院於１９９９年成立的子公司。

據中國輻射防護研究院官方網站介紹，該院為國防科工局統籌規劃建設單位、科技部國家技

術轉移示範機構、中核集團安全管理依託單位、國家一級學會「中國輻射防護學會」的掛靠單位

。

此外，案件材料還顯示，２０２３年９月１１日，國家審計署開展專項審計發現，桂林醫學

院解剖教研室實驗員蘭某某以每具１萬元的價格將３２２具人體骨骼倒賣給山西奧瑞公司，非法

牟利。對此，桂林市民政局辦公室工作人員表示，此前已介入調查處理，具體由相關業務科室負

責跟進。（ｌｃ、ｓｌ）

