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08/08/2024 17:44

《中國要聞》國藥供應商被爆涉非法採購逾四千遺體製作植入材料

　　《經濟通通訊社８日專訊》北京律師易勝華近日在網上公開一宗盜竊、侮辱、故意毀壞屍體
案的案件材料，顯示山西一家生物材料公司長年通過非法購買遺體、殘肢作用於生產「同種異體
骨植入性材料」，涉及遺體逾４０００具，營業收入達３﹒８億元（人民幣．下同），涉案嫌犯
多達７５人。內媒《澎湃新聞》引述山西太原市檢察院相關負責人指，該案涉及面廣，尚未辦結
，公安仍正在排查嫌疑人，具體案情不便透露。另有內媒發現，涉案公司還是國藥旗下公司的同
種骨植入材料供應商。
　
＊山西奧瑞涉案營業收入達３﹒８億，７５名疑犯認罪＊
　
　　該份案件材料顯示其是由山西太原市公安局今年５月２３日作出，並將此案移送至太原市檢
察院審查起訴。材料稱，２０１５年１月至２０２３年７月，山西奧瑞生物材料有限公司（下稱
「山西奧瑞」）通過從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原材料，並在購買和生產
過程中對非法獲取的屍體、屍骨進行粗暴肢解、剔除皮肉、清洗、輻照等，用於生產「同種異體
骨植入性材料」產品，全案涉及非法盜竊、倒賣屍體逾４０００具。經國家審計署太原特派辦審
計，銷售獲利方面，２０１５年－２０２３年的營業收入合計達到３﹒８億元。
　　警方在偵辦該案期間，查封涉案公司人體骨骼原材料、半成品逾１８噸，成品３４０７７個
。扣押、凍結涉案公司、人員資金逾１億元，凍結保險基金等資產價值逾６０００萬元，查封房
產１６處、汽車２９輛。全案共有７５名犯罪嫌疑人，均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰，涉及
的單位包括山西奧瑞公司、四川恒普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝臟病中心、桂林醫
學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位。此外，還涉及犯罪嫌疑人蘇某某所
控制的雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場。
　　與此同時，企查查信息顯示，在國藥控股泉州有限公司耗材備案結果公示中，山西奧瑞以國
藥控股泉州公司同種骨植入材料生產商身份出現，而該公司還在多次中標公告中被提及。信息顯
示，山西奧瑞成立於１９９９年１１月，法定代表人叢茂義，註冊資本１２００萬元。
　
＊山西奧瑞為中國輻射防護研究院旗下公司＊
　
　　案件材料則顯示，山西奧瑞為中國輻射防護研究院於１９９９年成立的子公司。
　　據中國輻射防護研究院官方網站介紹，該院為國防科工局統籌規劃建設單位、科技部國家技
術轉移示範機構、中核集團安全管理依託單位、國家一級學會「中國輻射防護學會」的掛靠單位

　　此外，案件材料還顯示，２０２３年９月１１日，國家審計署開展專項審計發現，桂林醫學
院解剖教研室實驗員蘭某某以每具１萬元的價格將３２２具人體骨骼倒賣給山西奧瑞公司，非法
牟利。對此，桂林市民政局辦公室工作人員表示，此前已介入調查處理，具體由相關業務科室負
責跟進。（ｌｃ、ｓｌ）

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