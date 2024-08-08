《國企紅籌》華虹半導體次季純利跌９１﹒５％至６６７﹒３萬美元

《經濟通通訊社８日專訊》華虹半導體（０１３４７）（滬：６８８３４７）公布，截至

２０２４年６月３０日止第二季度純利６６７﹒３萬元（美元．下同），按年跌９１﹒５％，每

股基本盈利０﹒４美仙。

期內銷售收入４﹒７９億元，跌２４﹒２％；毛利５００６﹒３萬元，跌７１﹒４％。

集團指引，第三季銷售收入約在５億元至５﹒２億元之間，毛利率約在１０％至１２％之間

。



＊第二條１２英寸生產線料年底試產＊



公司總裁兼執行董事唐均君表示，半導體市場正在經歷從底部開始的緩慢復甦。在經歷了數

個季度的持續疲軟後，市場在部分消費電子等領域的帶動下出現了企穩復甦信號。集團今年第二

季度銷售收入達到４﹒７８５億元、符合指引，毛利率為１０﹒５％、優於指引，均實現了環比

增長。產能利用率也較上季度進一步提升，已接近全方位滿產，鞏固公司在特色工藝晶圓代工業

界的領先地位。

他又指，公司第二條１２英寸生產線的建設正在緊鑼密鼓地推進中，預計年底前可以試生產

，屆時公司的產能及特色工藝平台將得到進一步的拓展和提升、挖掘出更大的潛力。（ｈｐ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

