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AH股新聞

08/08/2024 18:20

中移動：上市以來累計派息近１﹒３萬億人幣，回Ａ後股價翻一番

　　《經濟通通訊社８日專訊》中移動（００９４１）董事長楊杰表示，公司價值實現卓有成效
，總市值已經位居全球運營商的前列，回Ａ後公司股價已翻一番，現時市值位居Ａ股第一。他又
指，公司於１９９７年上市以來累計派息規模已接近１﹒３萬億元（人民幣．下同），未來會充
分考慮公司盈利及未來發展情況，為股東創造更大價值。
　　中移動上半年純利升５﹒３％至８０２億元。楊杰指出，中期派息每股２﹒６港元，同比增
長７％，今年全年以現金方式分配的利潤佔當年股東應佔利潤的比例較２０２３年進一步提升，
持續為股東創造更大價值；重申未來３年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤
的７５％以上。
　
＊今年資本開支控制於１７３０億元以下＊
　
　　楊杰稱，上半年完成資本開支約６４０億元，公司將持續強化精準投入、精細管理，今年資
本開支將控制於年初指引的１７３０億元以下，今年有望實現資本開支佔收比預計降至２０％以
下。他又指，５Ｇ投資高峰期已過，去年起資本開支已錄得按年下跌，預計未來２－３年保持穩
步下降。
　
＊料下半年ＥＢＩＴＤＡ平穩增長＊
　
　　集團上半年ＥＢＩＴＤＡ按年跌０﹒６％，執行董事兼財務總監李榮華指出，ＥＢＩＴＤＡ
下跌不是意味著公司盈利能力下降，今年上半年公司盈利在高基數下繼續實現良好增長，總資產
報酬率（ＲＯＡ）達８％，淨資產收益率（ＲＯＥ）　達到１１﹒８％，屬全球通信運營商中處
於領先水平。他解釋，公司從今年起將５Ｇ無線及相關傳輸設備的折舊年限由７年調整為１０年
，但公司並沒有將折舊轉變成利潤，而是於上半年加大研發費用；強調對未來盈利能力非常有信
心，預計下半年ＥＢＩＴＤＡ平穩增長。
　
＊上半年「ＡＩ化產品」客戶達１﹒１億戶＊
　
　　執行董事兼首席執行官何飈透露，上半年「ＡＩ化產品」客戶達１﹒１億戶，公司透過打造
「ＡＩ＋ＤＩＣＴ」產品體系推出了２０款行業應用，並成功中標大型企業項目。（ａｃ）

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