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08/08/2024 16:20

《深港通》南向額度全日反增２６億，額度餘４４６億

　　《經濟通通訊社８日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通額
度，全日額度餘４４６﹒０５億元，賣盤超買盤，額度全日反增２６﹒０５億元，佔每日額度
６﹒２％。

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