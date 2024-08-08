中芯（００９８１）第二季純利跌５９﹒１％至１﹒６５億美元

《經濟通通訊社８日專訊》中芯（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，截至２０２４

年６月３０日止第二季純利１﹒６５億元（美元．下同），按年跌５９﹒１％；每股基本盈利

０﹒０２元。

期內收入１９﹒０１億元，按年升２１﹒８％；毛利２﹒６５億元，按年跌１６﹒２％。

公司預期第三季度國際財務報告準則下的指引為，收入環比增長１３％至１５％；毛利率介

於１８％至２０％的範圍內。（ｂｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

