中芯（００９８１）第二季純利跌５９﹒１％至１﹒６５億美元

《經濟通通訊社８日專訊》中芯（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，截至２０２４
年６月３０日止第二季純利１﹒６５億元（美元．下同），按年跌５９﹒１％；每股基本盈利
０﹒０２元。
期內收入１９﹒０１億元，按年升２１﹒８％；毛利２﹒６５億元，按年跌１６﹒２％。
公司預期第三季度國際財務報告準則下的指引為，收入環比增長１３％至１５％；毛利率介
於１８％至２０％的範圍內。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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08/08/2024 17:58
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年６月３０日止第二季純利１﹒６５億元（美元．下同），按年跌５９﹒１％；每股基本盈利
０﹒０２元。
期內收入１９﹒０１億元，按年升２１﹒８％；毛利２﹒６５億元，按年跌１６﹒２％。
公司預期第三季度國際財務報告準則下的指引為，收入環比增長１３％至１５％；毛利率介
於１８％至２０％的範圍內。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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