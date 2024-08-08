《神州頭條》財經報章頭版摘要：前７月進出口規模創歷史同期新高

《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
以新質生產力更好賦能高質量發展
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連日來，記者調研發現，各地區各部門謀新策、出實招，推動科技創新和產業創新融合發展。因
地制宜發展新質生產力的新舉措、新進展，不斷促進經濟結構優化、新動能新優勢壯大，為高質
量發展注入推動力、支撐力。
前７個月外貿規模創新高
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海關總署７日發布的數據顯示，據海關統計，２０２４年前７個月，中國貨物貿易進出口總值
２４﹒８３萬億元（人民幣．下同），同比增長６﹒２％。其中，出口１４﹒２６萬億元，增長
６﹒７％；進口１０﹒５７萬億元，增長５﹒４％。
財稅體制改革，錨定三大領域
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《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》明確了深化財稅體制改革主要
任務。專家認為，新一輪財稅改革直面關鍵問題，將有助於建立健全與中國式現代化相適應的財
政制度，為更好發揮財政職能作用提供堅實的制度保障。
《上海證券報》
多地下半年發力擴大有效投資
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近期，多地在部署下半年經濟工作時，把擴大有效投資當作發力方向之一，重點聚焦推動「兩重
」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力）項目建設、加大招商引資力度、激發民間投資活力
等多個領域。
激勵約束機制再優化，提升金融服務實體經濟質效
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《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，完善金融機構定位和治
理，健全服務實體經濟的激勵約束機制。專家建議，下一步，金融機構應堅守主業、規範經營；
要強化內部治理，提升風險防範化解能力；要通過合理的考核方式，激勵機構更好地服務實體經
濟；還要建立健全法律法規，對機構行為進行有效約束。
前７個月中國進出口同比增長６﹒２％
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今年以來，中國外貿保持穩中向好態勢。海關總署７日公布的數據顯示，前７個月，中國貨物貿
易進出口總值２４﹒８３萬億元，同比增長６﹒２％。其中進口增速回升較為亮眼；民營企業進
出口占比超過一半，外貿結構持續優化。
《證券時報》
前７月中國進出口規模創歷史同期新高
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海關總署７日公布，今年前７個月，中國貨物貿易進出口總值２４﹒８３萬億元，同比增長
６﹒２％。其中，出口１４﹒２６萬億元，增長６﹒７％；進口１０﹒５７萬億元，增長
５﹒４％。其中７月當月進出口３﹒６８萬億元，同比增長６﹒５％。
用電負荷屢破紀錄，配電網智能化應對「烤」驗
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連日來，多地最高氣溫突破４０攝氏度，打破當地觀測史最高氣溫紀錄。據國家能源局近日發布
，在持續性高溫天氣影響下，最大電力負荷快速攀升，多次刷新曆史紀錄，全國目前已有多個省
級電網負荷創歷史新高。
７月末外儲規模上升，人行繼續暫停增持黃金
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國家外匯管理局７日公布的數據顯示，７月末中國外匯儲備規模為３２５６４億美元，較６月末
上升３４０億美元，升幅為１﹒０６％，為年初以來環比最大升幅。（ｌｃ）
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