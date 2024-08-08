  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：前７月進出口規模創歷史同期新高

　　《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
以新質生產力更好賦能高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
連日來，記者調研發現，各地區各部門謀新策、出實招，推動科技創新和產業創新融合發展。因
地制宜發展新質生產力的新舉措、新進展，不斷促進經濟結構優化、新動能新優勢壯大，為高質
量發展注入推動力、支撐力。
　
前７個月外貿規模創新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署７日發布的數據顯示，據海關統計，２０２４年前７個月，中國貨物貿易進出口總值
２４﹒８３萬億元（人民幣．下同），同比增長６﹒２％。其中，出口１４﹒２６萬億元，增長
６﹒７％；進口１０﹒５７萬億元，增長５﹒４％。
　
財稅體制改革，錨定三大領域
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》明確了深化財稅體制改革主要
任務。專家認為，新一輪財稅改革直面關鍵問題，將有助於建立健全與中國式現代化相適應的財
政制度，為更好發揮財政職能作用提供堅實的制度保障。
　
　
《上海證券報》
　
多地下半年發力擴大有效投資
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，多地在部署下半年經濟工作時，把擴大有效投資當作發力方向之一，重點聚焦推動「兩重
」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力）項目建設、加大招商引資力度、激發民間投資活力
等多個領域。
　
激勵約束機制再優化，提升金融服務實體經濟質效
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，完善金融機構定位和治
理，健全服務實體經濟的激勵約束機制。專家建議，下一步，金融機構應堅守主業、規範經營；
要強化內部治理，提升風險防範化解能力；要通過合理的考核方式，激勵機構更好地服務實體經
濟；還要建立健全法律法規，對機構行為進行有效約束。
　
前７個月中國進出口同比增長６﹒２％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，中國外貿保持穩中向好態勢。海關總署７日公布的數據顯示，前７個月，中國貨物貿
易進出口總值２４﹒８３萬億元，同比增長６﹒２％。其中進口增速回升較為亮眼；民營企業進
出口占比超過一半，外貿結構持續優化。
　
　
《證券時報》
　
前７月中國進出口規模創歷史同期新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署７日公布，今年前７個月，中國貨物貿易進出口總值２４﹒８３萬億元，同比增長
６﹒２％。其中，出口１４﹒２６萬億元，增長６﹒７％；進口１０﹒５７萬億元，增長
５﹒４％。其中７月當月進出口３﹒６８萬億元，同比增長６﹒５％。
　
用電負荷屢破紀錄，配電網智能化應對「烤」驗
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
連日來，多地最高氣溫突破４０攝氏度，打破當地觀測史最高氣溫紀錄。據國家能源局近日發布
，在持續性高溫天氣影響下，最大電力負荷快速攀升，多次刷新曆史紀錄，全國目前已有多個省
級電網負荷創歷史新高。
　
７月末外儲規模上升，人行繼續暫停增持黃金
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家外匯管理局７日公布的數據顯示，７月末中國外匯儲備規模為３２５６４億美元，較６月末
上升３４０億美元，升幅為１﹒０６％，為年初以來環比最大升幅。（ｌｃ）

【你點睇】哈馬斯領袖被暗殺伊朗稱必須懲罰以色列，你認為中東局勢會否升級？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰08/08/2024 08:36  【提振內房】上海土拍誕生全國單價地王，達每平方米１３﹒１萬元

其他AH股新聞
More

08/08/2024 08:39  【大國博弈】美指華開始管制芬太尼前體化學品，京：始終厲行禁毒

08/08/2024 08:38  【提振內房】深圳安居集團擬收購商品房用作保障房

08/08/2024 08:38  《駐滬專電》瑞幸等６家咖啡企業仍違規採集信息遭上海網信辦約談

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金