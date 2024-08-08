《鍾之日記》萬七大關得復失，一線收儲撐內房

《鍾之日記》８月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：平收。



隔晚美股下跌，亞洲股市同告跌，港股低開之後回升，一度站上萬七關，惟午後再度走軟，

好淡爭持下恒指全日收報１６８９１，升１３點或不足０﹒１％，主板成交逾１０２８億元。

外圍局勢未明朗，港股暫時無方向，料短期隨外圍上落。



＊滬綜指平收，監管疑出手降溫債市＊



滬深股市今早低開，後來隨外圍回穩倒升，地產股盤中愈升愈有，加上白酒股拉漲，帶動滬

綜指半日倒升，但受軍工、汽車股下跌拖累，滬綜指最終平收，報２８６９﹒９點，深成指跌

０﹒０４％，創業板指受累衛星導航概念回吐，同跌０﹒５４％。明日國家統計局將公布７月

ＣＰＩ和ＰＰＩ數據，關注中國通縮壓力有否減弱。

兩市全日成交６１９９億元人民幣，按日成交回增４﹒７％，回到６０００億元人幣以上水

平。

市場有信號顯示，監管當局正著手壓抑債市過熱。內媒否認監管機構下令停發債券基金的傳

聞，但承認債基審批工作有所放慢；中國銀行間市場交易商協會今日通報，部分中小金融機構在

國債交易中存在出借債券帳戶和利益輸送等違規情形，協會已將部分嚴重違規機構移送人行實施

行政處罰。



＊深圳國企收購商品房，房企獲提振＊



深圳昨發布《關於收購商品房用作保障性住房的徵集通告》，明確國企深圳市安居集團擬展

開收購商品房用作保障性住房工作。相比５月廣州增城針對個別鐵路項目徵集商品房源作安置房

的嘗試，深圳此次「收儲」面對全市範圍開展，更具有信號意義，意味著一線城市正式開啟「以

購代建」模式，業界預計京滬後續也有望跟進。

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，收儲有利於市場庫存的去化，緩解開發企業的資金壓

力，去庫存效果最為直接。不過，房企相關人士認為，收儲的關鍵是價格，需綜合考慮參與各方

資金和收益需求的平衡，因城施策評估交易價格。

上市房企深物業Ａ認為，政策對房地產企業應該是利好，「因為現在市場行情也不是很好，

如果房企可以把房子賣給像深圳安居集團這種企業，相當於多了一種選擇。」

收儲影響力有待觀察，但消息成功提振內房股，世茂集團（００８１３）因出售廈門項目清

償約３﹒７億元人幣債務，股價漲幅最大，全日升６％；融創中國（０１９１８）漲近３％，新

城發展（０１０３０）升２﹒９％，綠城中國（０３９００）升２％，雅居樂（０３３８３）升

１﹒１％，萬科（０２２０２）升０﹒７％。



＊創科實業獲花旗看好，股價漲３％＊



創科實業（００６６９）此前公布中期業績，上半年純利約５﹒５億美元，升１５﹒７％，

每股盈利３０﹒１２美仙，派中期股息每股１﹒０８港元，升１３﹒７％。

花旗發表研報指，創科實業上半年收入稍高於該行預測，而純利則略遜預期。該行將目標價

由１１６元上調至１２０元，評級「買入」，仍將創科實業列入中國工業首選股名單。報告指出

，儘管美國就業和採購經理指數（ＰＭＩ）等經濟數據轉差，但管理層並未見到訂單量在近月有

任何放緩。該行仍看好下半年Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ增長前景，認為ＡＩ主題將帶動電網及數據中

心的建造，整體解決方案和工具類別。

花旗預期，創科實業下半年收入增長７％；毛利和ＥＢＩＴ利潤率料將按年改善，純利亦按

年增長１７％至５﹒８６億美元，受益於更佳的收入組合而利息支出較低。

創科實業股價漲３﹒１％，報９７﹒７元，領升一眾藍籌。





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