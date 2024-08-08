《Ａ股焦點》深圳啟動收購商品房，一線內房股表現冷淡萬科Ａ跌

《經濟通通訊社８日專訊》深圳在四大一線城市之中，率先發起在全市範圍收購商品房用作

保障房。深圳市安居集團有限公司發布通告，稱其所屬企業擬開展收購商品房用作保障性住房工

作，徵集範圍包括深圳市內商品房性質的住宅、公寓、宿舍等，優先選取整幢或整單元未售、可

實現封閉管理的樓幢項目。

深圳地產股尤其是地產服務股走高，深物業Ａ（深：００００１１）飆７﹒５％，世聯行

（深：００２２８５）升６﹒７％，特發服務（深：３００９１７）升３﹒７％，沙河股份

（深：００００１４）升１﹒７％，深振業Ａ（深：０００００６）升０﹒５％。

惟一線地產股表現冷淡，招商蛇口（深：００１９７９）挫１﹒４％，保利發展

（滬：６０００４８）、新城控股（滬：６０１１５５）跌０﹒８％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌０﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）則升０﹒３％。

保利發展昨晚公告，７月簽約金額同比減少１８％，首７月減少２５﹒８％。金地集團同公

告，７月實現簽約金額同比下降４１﹒９％，首７月下降５６％。

另外，萬科公告，控股子公司通過質押、抵押及保證方式為銀行貸款提供擔保。其中，向上

海銀行申請的４億元（人民幣．下同）貸款，由成都川雲茂通等提供擔保；向郵儲銀行申請的

３５﹒６億元貸款，由大連萬園、新疆新馳等提供抵押擔保。本次擔保後，擔保總額將增至

８４４﹒２７億元，佔淨資產比重３３﹒６７％。（ｅｙ）

