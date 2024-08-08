  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2024 10:05

《Ａ股焦點》深圳啟動收購商品房，一線內房股表現冷淡萬科Ａ跌

　　《經濟通通訊社８日專訊》深圳在四大一線城市之中，率先發起在全市範圍收購商品房用作
保障房。深圳市安居集團有限公司發布通告，稱其所屬企業擬開展收購商品房用作保障性住房工
作，徵集範圍包括深圳市內商品房性質的住宅、公寓、宿舍等，優先選取整幢或整單元未售、可
實現封閉管理的樓幢項目。
　　深圳地產股尤其是地產服務股走高，深物業Ａ（深：００００１１）飆７﹒５％，世聯行
（深：００２２８５）升６﹒７％，特發服務（深：３００９１７）升３﹒７％，沙河股份
（深：００００１４）升１﹒７％，深振業Ａ（深：０００００６）升０﹒５％。
　　惟一線地產股表現冷淡，招商蛇口（深：００１９７９）挫１﹒４％，保利發展
（滬：６０００４８）、新城控股（滬：６０１１５５）跌０﹒８％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌０﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）則升０﹒３％。
　　保利發展昨晚公告，７月簽約金額同比減少１８％，首７月減少２５﹒８％。金地集團同公
告，７月實現簽約金額同比下降４１﹒９％，首７月下降５６％。
　　另外，萬科公告，控股子公司通過質押、抵押及保證方式為銀行貸款提供擔保。其中，向上
海銀行申請的４億元（人民幣．下同）貸款，由成都川雲茂通等提供擔保；向郵儲銀行申請的
３５﹒６億元貸款，由大連萬園、新疆新馳等提供抵押擔保。本次擔保後，擔保總額將增至
８４４﹒２７億元，佔淨資產比重３３﹒６７％。（ｅｙ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金