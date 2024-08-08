《Ａ股焦點》永泰能源買焦煤礦保股價，現價漲停錄巨量封單

《經濟通通訊社８日專訊》永泰能源（滬：６００１５７）股價節節下跌，７月２４日停牌

前當日更一度逼近１元（人民幣．下同）面值，敲響退市警號，公司啟動股價保衛戰。永泰能源

公告稱，擬通過發行股份購買昕益集團持有的天悅煤業５１％股權，標的公司的審計和評估工作

尚未完成，交易價格暫定不超過３﹒５億元（人民幣．下同）。

時隔１０個交易日後復牌，伴隨收購重大資產消息，永泰能源股價漲停，錄２６５﹒８萬手

封單。

天悅煤業所產煤炭產品為優質焦煤，屬稀缺煤種，年焦煤產能６０萬噸，去年實現營收

２﹒９６億元。不過，天悅煤業在２０２４年上半年兩起井下安全事故，被相關主管部門要求停

產整頓，目前暫處於停產整改狀態。



＊六年前債務爆雷，現有序重整重組＊



永泰能源是中國最大的能源民企，但在２０１８年７月公司多筆債券出現違約，兩年後債權

人河南省豫煤礦機有限公司以公司不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由，向山西晉中法院

申請對永泰能源進行重整。公司在上月２４日停牌後發布一封維護公司股價告全體股東信，強調

公司各業務板塊運營穩定、生產經營正常、業績繼續保持良好增長，並強調公司正積極主動履行

重整和重組方案中還本付息要求，有息負債規模由７０９億元大幅下降至４１１億元，財務狀況

進一步優化，且經營性現金流充沛。

為穩住投資者信心、保持上市地位，永泰能源還提出回購公司股票，截至上月底公司累計回

購股份１﹒５２億股，佔公司總股本的比例０﹒６８％。（ｅｙ）

