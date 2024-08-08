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AH股新聞

08/08/2024 14:31

《Ａ股焦點》武漢知名商場亞貿廣場結業，經營方武商集團升１％

　　《經濟通通訊社８日專訊》位於武漢市武昌區、經營至今２８年的知名商場亞貿廣場購物中
心，因租約到期，將於今年９月１日終止營業，場內店舖即日起開啟清倉促銷，多數品牌折扣力
度高達一折。經營方武商集團（深：０００５０１）亦在深交所發公告提到，將在退租後註銷亞
貿廣場。
　　武商集團現價升１％，報７﹒３２元人民幣。
　　亞貿廣場自１９９６年開業，總投資５億元人民幣，總面積超５萬平方米，當時是武漢武昌
區最大的商業投資項目。亞貿廣場甫開業即打造當地銷售神話，並在當地形成了「亞貿商圈」，
是武漢大學生的消遣熱門地點，也是一代武漢人的集體記憶。不過有內媒引述消費者指出，亞貿
廣場設施過時陳舊，地下停車場小且出口較窄，推陳出新很正常。
　　武商集團在公告中透露，鑒於該場所的租賃期限即將屆滿，加上毗鄰的武漢夢時代能以更優
質的商品與服務承接亞貿廣場經營業務。因此決定優化公司資源配置，提高公司的運營效率。武
商集團強調，亞貿廣場不再續租及註銷，將不會導致公司合並財務報表范圍發生變化，不會對公
司合併財務報表主要數據產生影響，亦不會對公司業務發展和持續盈利能力產生影響，不存在損
害公司及全體股東利益。（ｅｙ）

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