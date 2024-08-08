《Ａ股焦點》萬和電氣跌逾１％，向恒大母企凱隆置業申請破產清算

《經濟通通訊社８日專訊》萬和電氣（深：００２５４３）公告，於２０２４年８月５日向

廣州市中級人民法院申請廣州市凱隆置業有限公司進行破產清算，法院已組成合議庭對申請凱隆

置業破產清算進行立案審查。萬和電氣目前跌１﹒４％。

凱隆置業持有恒大地產集團有限公司６０﹒２９％的股份，持有恒大集團有限公司１００％

股份。中國恒大（０３３３３）稱，凱隆置業是恒大地產的控股平台公司，沒有經營具體地產項

目，凱隆置業破產不影響公司維持正常營運，更不會影響保交樓等重點工作。

根據萬和電氣公告，２０２２年１２月２９日，深圳國際仲裁院就公司對凱隆置業提起的仲

裁案件作出《裁決書》，裁決凱隆置業向公司支付投資款２億元（人民幣．下同）；凱隆置業以

２億元為基數，自２０２１年３月１日起按年利率１０％向公司支付利息至投資款還清之日止；

仲裁費１４５２２２１元，由凱隆置業承擔並直接支付公司。不過，凱隆置業未按照《裁決書》

的規定履行債務，萬和電氣向廣州市中級法院申請強制執行。廣州市中級法院於２０２３年２月

１４日立案執行，但截至目前未執行到任何款項。

天眼查信息顯示，凱隆置業終本案件共計５件，需執行標的總金額為８０３７﹒８７萬元，

未履行總金額為６２２２﹒７８萬元；此外作為被執行人共有７條信息，被執行總金額達

７８﹒５４億元。（ｃｔ）

