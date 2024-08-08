  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2024 08:36

【提振內房】上海土拍誕生全國單價地王，達每平方米１３﹒１萬元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》在昨日（７日）舉行的上海年內第四批次土
地出讓中，徐匯濱江原小米總部地塊備受關注，因起始樓面價高達每平方米１０﹒１萬元（人民
幣．下同），未開拍即已超越融信２０１６年拿下的單價「地王」紀錄。最終，綠城中國
（０３９００）以總價４８﹒０５億元斬獲這宗宅地，溢價率達到上限３０％，成交樓面價為每
平方米１３﹒１萬元。至此，上海再次誕生新的全國單價地王。
　　業內人士認為，在當前土地市場形勢下，單價「地王」出現具有非常強的信號意義，也體現
了更多購地資本關注優質城市和優質地塊，對於增強房地產和重點城市的信心具有積極的作用。
　　總體來看，本輪土拍共有５宗地塊，涉及徐匯、浦東、虹口、青浦、奉賢新城５個區域，總
出讓面積１１﹒５６萬平方米，總建築面積２５﹒５５萬平方米，起始總價９７﹒６７億元。５
宗地塊僅吸引１１家競買人參拍，最後總成交金額約１０９﹒５億元。
　　其中，綠城斬獲２宗宅地，分別是虹口地塊和徐匯的小米總部。浦東新區北蔡地塊、奉賢區
奉賢新城地塊、青浦區重固鎮地塊均底價成交，成交金額分別為１９﹒６３億元、２５﹒５２億
元、４﹒２９億元，競得人分別為浦開、奉賢新城公司、保利。

【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰08/08/2024 08:38  《駐滬專電》瑞幸等６家咖啡企業仍違規採集信息遭上海網信辦約談

下一篇新聞︰08/08/2024 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要：前７月進出口規模創歷史同期新高

其他AH股新聞
More

08/08/2024 08:39  【大國博弈】美指華開始管制芬太尼前體化學品，京：始終厲行禁毒

08/08/2024 08:38  【提振內房】深圳安居集團擬收購商品房用作保障房

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金