【提振內房】上海土拍誕生全國單價地王，達每平方米１３﹒１萬元

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》在昨日（７日）舉行的上海年內第四批次土

地出讓中，徐匯濱江原小米總部地塊備受關注，因起始樓面價高達每平方米１０﹒１萬元（人民

幣．下同），未開拍即已超越融信２０１６年拿下的單價「地王」紀錄。最終，綠城中國

（０３９００）以總價４８﹒０５億元斬獲這宗宅地，溢價率達到上限３０％，成交樓面價為每

平方米１３﹒１萬元。至此，上海再次誕生新的全國單價地王。

業內人士認為，在當前土地市場形勢下，單價「地王」出現具有非常強的信號意義，也體現

了更多購地資本關注優質城市和優質地塊，對於增強房地產和重點城市的信心具有積極的作用。

總體來看，本輪土拍共有５宗地塊，涉及徐匯、浦東、虹口、青浦、奉賢新城５個區域，總

出讓面積１１﹒５６萬平方米，總建築面積２５﹒５５萬平方米，起始總價９７﹒６７億元。５

宗地塊僅吸引１１家競買人參拍，最後總成交金額約１０９﹒５億元。

其中，綠城斬獲２宗宅地，分別是虹口地塊和徐匯的小米總部。浦東新區北蔡地塊、奉賢區

奉賢新城地塊、青浦區重固鎮地塊均底價成交，成交金額分別為１９﹒６３億元、２５﹒５２億

元、４﹒２９億元，競得人分別為浦開、奉賢新城公司、保利。

